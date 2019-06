Un Posto al Sole Anticipazioni 14 giugno 2019 | Alex in difficoltà

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 14 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5275 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 14 giugno 2019: Michele (Alberto Rossi) intende parlare con il professor Scaglione (Emanuele Barresi)… Serena (Miriam Candurro) deve prendere un’importante decisione sul suo futuro professionale… Alex (Maria Maurigi) sembra intenzionata a lasciar perdere il trasferimento in terrazza; Vittorio (Amato D’Auria) tuttavia non è d’accordo… Da non ...

Dopo Il Paradiso delle Signore Luca Capuano in Un Posto al Sole è il misterioso Aldo : video della puntata d’esordio : Svestito il doppiopetto indossato ne Il Paradiso delle Signore, è arrivato un nuovo ruolo per Luca Capuano in Un Posto al Sole. Dopo aver ottenuto la grande popolarità come volto delle soap Mediaset, coi ruoli di Adriano Riva in CentoVetrine e di Edoardo Monforte nella fiction Le tre rose di Eva, Capuano è approdato in Rai con una serie di ruoli in fiction come Che Dio Ci Aiuti e Provaci ancora Prof. Lo scorso anno è entrato nel cast ...

Un Posto al sole anticipazioni : MIMMO crollerà - MICHELE lo aiuterà? : Siamo giunti al clou della storyline dei “bad boys”, che da qualche mese fa parte delle vicende narrate a Un posto al sole, e nella puntata del 12 giugno abbiamo assistito ad una rapina al Vulcano che – stando ai presupposti – non promette nulla di buono! L’episodio in questione è terminato infatti con uno sparo e con la disperazione di Andrea Pergolesi (Davide Devenuto). Cosa sarà successo? Solo stasera scopriremo ...

Un Posto al Sole in lutto : morta Valeria Valeri : Addio all'attrice Valeria Valeri che nella soap interpretava il ruolo di Agnese Cozzolino madre di Giulia Poggi.

Un Posto al sole - spoiler : Vittorio tentato da Anita - Diego rivuole Beatrice : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, una delle soap opera più longeve della televisione italiana. Negli episodi in onda dal 17 al 21 giugno su Rai Tre, il giornalista Saviani deciderà di aiutare Mimmo, mentre Diego non si arrenderà alla fine della sua storia d'amore con Beatrice. Infine Vittorio si avvicinerà all'ex fidanzata Anita. Un posto al sole: Marina in difficoltà, Assunta in crisi Le nuove anticipazioni di Un posto al ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 13 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5274 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 13 giugno 2019: La rapina al Caffè Vulcano lascia un seguito traumatico e avrà delle conseguenze pesanti sui presenti… Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si rende conto che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sta tentando tramite una concorrenza sleale di sabotare il suo progetto di chartering. Come reagirà Ferri a questa scoperta? Dopo l’opportuno chiarimento ...

Un Posto al sole - trame al 28 giugno : furto a casa di Marina : Un posto al sole, una delle più amate soap italiane, continua ad appassionare con le storie che si svolgono intorno a Palazzo Palladini. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì su raitre, alle 20.45. Anche le puntate che vanno fino al 28 giugno riservano sorprese. Ci sarà infatti un furto a casa di Marina, mentre Vittorio sarà confuso per via del ritorno di Anita. Vittorio confuso per Anita Vittorio sarà di fronte a un bivio. Anita, la sua ex ...

Anticipazioni Un Posto al sole Trama Puntate 17-21 giugno 2019 : Il Nuovo Amore di Beatrice! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019: Michele vuole aiutare Mimmo! Beatrice ha un Nuovo Amore: Aldo Leone! Anticipazioni Un posto al sole: Leonardo Arena nasconde un segreto! Diego crede che Beatrice abbia una relazione con Eugenio Nicotera! Marina fa i conti con una serie di brutte scoperte! Michele ostaggio di Mimmo! La soap partenopea è pronta ad offrirci nuovi emozionanti episodi! Ci aspettano ...

Anticipazioni Un Posto al sole dal 17 al 21 giugno : Leonardo riporterà la barca di Tommaso : Le Anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 17 al 21 giugno concederanno ampio spazio all'arrivo a Napoli di Leonardo, il quale informerà Roberto di voler riportare a casa la barca di Tommaso. Ma le novità della prossima settimana coinvolgeranno anche altri personaggi della storica soap partenopea, a partire da Marina che si renderà conto di non avere più l'apprezzamento di un tempo degli operai dei Cantieri. Non potrà mancare ...

Un Posto al sole anticipazioni : l’ultimo saluto a TOMMASO - ma Leonardo… : Una delle storyline che più ha “acceso” i fan di Un posto al sole in questa prima parte del 2019 è stata quella della morte di TOMMASO Sartori. La dipartita del personaggio (interpretato dal 2012 al 2015 da Michele Cesari) ha mosso fiumi di “inchiostro virtuale” sui social network, anche perché molti telespettatori della soap sono desiderosi di capire ancora meglio i dettagli della questione, nonostante essi siano stati ...

Un Posto al sole - anticipazioni : Luca Capuano interpreterà l'amante di Beatrice : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà finalmente presentato ai fan l'affascinante avvocato Aldo Leone che verrà interpretato dal noto attore napoletano Luca Capuano. Questo nuovo misterioso personaggio farà un ingresso col botto e sarà al centro di numerosi colpi di scena, inoltre il settimanale Nuovo Tv ha anticipato che Aldo avrà una storia d'amore con Beatrice, mostrando alcuni scatti della nuova coppia mentre amoreggia. Per una ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5273 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 12 giugno 2019: Maurizio (Andrea Galasso) e Mimmo (Antonio Fattoruso) cercano nuovamente di fare una rapina al Vuclcano, ma ignorano che Arianna (Samanta Piccinetti) stavolta ha con sé una pistola… Ossessionato dalla fine della storia con Beatrice (Marina Crialesi), Diego scopre che la sua ragazza ha una nuova storia d’amore: riuscirà a non far emergere la propria ...

Un Posto al sole : Luca Capuano sarà il fidanzato segreto di Beatrice : Un posto al sole: Luca Capuano sarà il fidanzato di Beatrice nella soap Un posto al sole. Come anticipatovi nelle scorse settimane, nella soap più famosa e amata di Rai Tre, oltre a Ludovica Nasti, sta per fare il suo esordio in scena anche un altro attore. Quest’ultimo è già noto al pubblico italiano grazie […] L'articolo Un posto al sole: Luca Capuano sarà il fidanzato segreto di Beatrice proviene da Gossip e Tv.