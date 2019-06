U&D | Andrea Damante su Giulia De Lellis | ' Lei mi ha lasciato | soffro molto'

U&D - Andrea sceglie la preferita del nonno : Natalia : Andrea Zelletta ha terminato il suo percorso sul Trono Classico di Uomini e Donne. La scelta del tronista tarantino è stata Natalia Paragoni. Fino alla fine Andrea ha mostrato una certa indecisione tra le due corteggiatrici. Il bel tarantino oggi, durante la messa in onda della sua scelta è apparso piuttosto emozionato. In Villa il ragazzo ha confessato di aver vissuto delle emozioni davvero importanti....Continua a leggere

U&D - dopo il 'no' di Andrea - Klaudia in lacrime commuove tutti : 'Qui sono cresciuta' : Nella puntata odierna di Uomini e donne abbiamo visto che Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni, mentre Klaudia Poznanska si è ritrovata a dover incassare il 'no' del tronista. dopo un percorso durato tre mesi, la giovane romana è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori e del pubblico di Maria di Filippi, tanto che le parole utilizzate dalla corteggiatrice prima di abbandonare lo studio, hanno commosso tutti, compreso Andrea, il ...

U&D - trono di Andrea : la Paragoni è la scelta del tronista pugliese : La puntata odierna di Uomini e donne è stata dedicata alla scelta di Andrea Zelletta e ha visto il tronista pugliese decidere di uscire dal programma con Natalia Paragoni. L'altra corteggiatrice Klaudia se ne va a mani vuote, non prima di aver fatto un toccante discorso al tronista, con il quale ha vissuto intense emozioni in questi ultimi tre mesi. Sotto una cascata di petali rossi dunque, Natalia e Andrea si sono baciati e abbracciati a lungo, ...

U&D - Giulia De Lellis silenziosa in puntata - poi pizzica 'Andrea' sul nome : Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne era ospite anche Giulia De Lellis. La ragazza ha presenziato alla scelta di Andrea Zelletta. Durante tutta la diretta, però, l'ex corteggiatrice del talk show di Maria De Filippi è apparsa alquanto strana e silenziosa. Dopo aver fatto il suo ingresso trionfale in abito bianco e con un'abbronzatura da far invidia, la ragazza si è accomodata al posto degli opinionisti ed ha osservato quanto stesse ...

Gossip U&D - Antonio : 'Direi sì al trono' - poi punzecchia Andrea e Teresa : Da quando Teresa Langella gli ha preferito Andrea Dal Corso, Antonio Moriconi è stato considerato uno dei candidati principali al trono di Uomini e Donne dopo la pausa estiva. Interpellato dal magazine della trasmissione su questa eventualità, il ragazzo ha candidamente ammesso che accetterebbe di sedersi sulla poltrona rossa per cercare l'anima gemella. Sulla coppia che si è formata a suo discapito invece, l'ex corteggiatore sembra nutrire ...

U&D - trono classico : dopo la scelta della Nasti tocca ad Andrea domani 30 maggio : Si è conclusa solo pochi minuti fa la diretta di Uomini e donne dedicata alla scelta della tronista Angela Nasti, la quale, a sorpresa, ha deciso di uscire dal programma con Alessio Campoli. Niente da fare dunque per il favorito della vigilia Luca Daffrè il quale, deluso, ha dovuto abbandonare lo studio. Emozioni per la neo coppia che si è ritrovata a ballare sotto la cascata di petali rossi, tra gli applausi del pubblico di Maria De Filippi e ...

Anticipazioni U&D - la villa di Andrea : tra Klaudia e Natalia spunta una 'terza persona' : Mancano pochi giorni alla messa in onda in diretta della scelta di Andrea a Uomini e Donne: stando a quello che si vocifera in rete, dovrebbe essere giovedì 30 maggio la giornata in cui il bel pugliese prenderà la sua decisione finale. Sul portale Witty Tv, però, è stata pubblicata una piccola anteprima video di quello che è successo in villa tra il tronista e le sue due corteggiatrici: ad un certo punto, Zelletta informa Natalia e Klaudia che, ...

U&D - l'ordine delle scelte : Giulia il 29 - Andrea il 30 e Angela il 31 maggio (RUMORS) : Chi sarà il primo tronista di Uomini e Donne a scegliere? A rispondere a questa domanda che si stanno facendo in tanti da diversi giorni, è stato "Vicolo delle News" alcune ore fa. Stando a quello che si legge sul popolare blog, la prima protagonista del Trono Classico a prendere la sua decisione finale, dovrebbe essere Giulia. l'ordine in cui avverranno le scelte in diretta corrisponderebbe a quello cronologico in cui sarebbero stati registrati ...

U&D - Klaudia : 'Andrea e Natalia solo Business - se la sceglierà andranno a Temptation' : A meno di una settimana dalla scelta di Andrea Zelletta, le sue corteggiatrici si sono raccontate sulle pagine dell'ultimo numero del magazine di Uomini e Donne: Natalia Paragoni si è detta convinta che la preferenza del tronista sarà per la rivale, Klaudia Poznanska ha fatto sapere che sarebbe pronta a "tentare" il tarantino qualora dovesse partecipare a Temptation Island con l'altra ragazza. Intervista a Klaudia prima della scelta Il magazine ...