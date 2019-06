“Tu non camminerai più” | la rivincita di Ferland Mendy | dall’incubo paralisi al Real

Incidente tra navi a Venezia - testimone : “Tutti gridavano e correvano - non sapevo cosa fare” [GALLERY] : Questa mattina, alle 08:36 una nave da crociera Msc ha urtato un’imbarcazione turistica ormeggiata, andando poi a sbattere sulla banchina del Molo San Basilio, nel canale della Giudecca, poco distante dal Porto di Venezia. “Quando abbiamo visto lo nave che stava avanzando tutti hanno iniziato a gridare, tutti correvano. Eravamo nella zona reception, non sapevo cosa fare, mi sono allontanato velocemente facendo un salto per scendere ...

Migranti - Ceccardi (Lega) vs Buccini (Corriere) : “Tutti ventenni belli in carne e muscolosi”. “Non sa di cosa parla - è un guaio” : Polemica rovente a L’Aria che Tira (La7) tra la sindaca leghista di Cascina (Pisa). Susanna Ceccardi, e Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera. L’esponente della Lega interrompe l’intervento della portavoce della Sea Weatch, Giorgia Linardi, collegata dal porto di Lampedusa, e obietta a proposito di Migranti: “Li ho visti io quando arrivavano sui nostri territori. Erano tutt’altro che emaciati, ma ...

Primo maggio - Maurizio Landini : “Tutti a Bologna per dire che vogliamo un’Europa del lavoro e non della precarietà” : Appuntamento in tutte le piazze italiane dove si festeggerà il Primo maggio. E in particolare a Bologna dove si terrà la manifestazione nazionale di Cgil Cisl e Uil che verrà conclusa dai segretari generali Landini, Furlan, Barbagallo rispettivamente Cgil Cisl e Uil Buon 1 maggio di lotta e di festa a tutti “Grande contraddizione che in molti centri commerciali si facciano lavorare le persone per far aumentare i consumi”, questo uno ...