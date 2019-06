huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Noncurante del rischio corso con il Russiagate, Donaldancora e si dice pronto ad accettare da una potenza straniera eventualecompromettente su un suonella corsa alla Casa Bianca nel 2020, sostenendo che non si tratta di un’azione illegale e che non sarebbe tenuto a chiamare l’Fbi. “Penso che vorrei sentire, non c’è nulla di sbagliato nell’ascoltare”, ha detto ad Abc News, affermando che non sarebbe una interferenza.Parole che fanno insorgere i democratici. Per il candidato di punta alle presidenziali 2020 Joe Biden, “sta dando il benvenuto ancora una volta alle interferenze straniere nelle nostre elezioni. Non si tratta di politica. E’ una minaccia alla nostra sicurezza nazionale. Un presidente americano non deve cercare il loro aiuto e favorire quelli che cercano di minare la nostra ...

GMustacchi : RT @HuffPostItalia: Trump provoca: 'Se un paese straniero mi offrisse materiale contro un mio rivale, lo accetterei' - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Trump provoca: 'Se un paese straniero mi offrisse materiale contro un mio rivale, lo accetterei' - Sanson538 : Trump provoca: 'Se un paese straniero mi offrisse materiale contro un mio rivale, lo accetterei' -