Trovata morta in bagno la più bella giocatrice di poker russa | “Folgorata da una scossa

Donna "fantasma" Trovata morta : pesava 30 chili e non usciva di casa da 45 anni : Nessuno aveva più visto Luciana Simoncelli da quando aveva 12 anni. Viveva "murata in casa" con la madre e una sorella...

Latina - omicidio a Cisterna : donna Trovata morta in casa - interrogato il marito : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Cisterna di Latina, nell'omonima Provincia, dove una donna di 35 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione. Molto probabilmente si è trattato dell'ennesimo femminicidio e a togliere la vita alla donna sarebbe stato forse suo marito, che attualmente è stato portato in caserma per essere interrogato dai Carabinieri. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, ...

Donna di 35 anni Trovata morta in casa a Cisterna di Latina : uccisa davanti a figlia minorenne : Una Donna di 35 anni è stata trovata morta in una casa di via Palmarola, a Cisterna di Latina. A quanto risulta è stata uccisa. Sul posto di carabinieri e i sanitari del 118. La...

Donna Trovata morta con ferita alla testa : figlia irreperibile - si indaga : Roma – Il cadavere di una Donna di 83 anni, con una ferita alla testa, e’ stato rinvenuto all’interno di un appartamento in via Monza, nella zona di San Giovanni a Roma. A dare l’allarme questa mattina alle 10 circa, con una chiamata al Nue, e’ stata la figlia della Donna che al momento risulta irreperibile. Sul posto la Polizia Scientifica, la Squadra Mobile e agenti del Commissariato di San Giovanni. Tutte le ...

Misteriosa creatura morta Trovata sulla spiaggia di un parco della Carolina del Nord : I resti di una Misteriosa creatura sono stati trovati spiaggiati all'estremità orientale di Shackleford Banks, nel cuore del parco nazionale “Cape Lookout National Seashore” sito in Carolina del Nord, negli Stati Uniti. La carcassa si compone di una parte centrale allungata di colore grigio sormontata da solide strutture ossee, biancastre e tricuspidali. L'ha recuperata un uomo mentre passeggiava nel parco, che incuriosito dall'insolito aspetto ...

Bimba di 3 mesi Trovata morta al Tuscolano : possibili cause naturali : Roma – Una Bimba di poco piu’ di tre mesi e’ stata trovata morta questa mattina in casa a Roma dai genitori originari del Bangladesh. L’episodio si e’ verificato in un appartamento in via Muzio Scevola, verso le 6 di questa mattina. Sul posto e’ intervenuta la Polizia del commissariato Appio. La salma della piccola non e’ stata affidata all’Autorita’ giudiziaria. Si propende al momento per le ...

Bimba di 5 anni riTrovata morta in un bosco. Emerge la terribile ipotesi : Uccisa e sepolta in un bosco dallo zio. Questa la terribile morte della piccola Lizzy Shelley, una bambina di soli 5 anni di Logan, contea dello Utah, negli Stati Uniti. La notizia della sua scomparsa aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. Della piccola non si avevano notizie dal 25 maggio scorso. Subito i genitori ne hanno denunciato la sparizione e sono cominciate le ricerche per ritrovarla. Ma i sospetti degli inquirenti sono finiti ...

Trovata morta in casa - dopo 3 anni svolta nel caso di Marianna Greco : indagato il marito : La famiglia della giovane di Novoli (Lecce) non aveva mai creduto all’ipotesi del suicidio e ha lottato per la riapertura...