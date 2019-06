Tria | La flat tax si fa restando negli obiettivi | di deficit Nessuna lite

blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il ministro dell'Economia Giovannioggi è impegnato a Lussemburgo con l'Eurogruppo, ma prima di entrare si è fermato per qualche minuto a parlare con i giornalisti italiani i quali, ovviamente, gli hanno chiesto del vertice economico di ieri e dellatax. Sul vertice di ierici ha tenuto a spiegare che non ha assolutamente litigato con Matteo Salvini e che, come ha detto anche Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno è andato via prima perché si stavano discutendo questioni tecniche relative ad altri ministeri. Inoltreha aggiunto:"Notizia chiaramente falsa, di colore, che io abbia litigato durante il vertice di Governo, che Salvini sia uscito perché arrabbiato con me, siamo usciti insieme. C'è qualcuno che diffonde queste notizie false o sono inventate"E per quanto riguarda latax ha chiarito:"Ero favorevole anche in passato, bisogna vedere come si fa, le ...

