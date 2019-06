Tria chiede dove sono fondi per la Flat Tax | Salvini replica che arriveranno a breve

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ieri si è tenuto il vertice economico a Palazzo Chigi per decidere come si muoverà il Governo nelle prossime settimane. Secondo alcune indiscrezioniavrebbe ribadito l'importanza di mettere in piedi laTax, ma il Ministrolo avrebbe richiamato,ndogli con quali risorse intende farlo.non sarebbe quindi rimasto sino al termine della riunione, ma sarebbe andato via prima giustificandosi con "impegni al Viminale". Di Maio invece oggi ha ribadito il proprio pieno appoggio a Conte esulla trattativa in atto con l'Ue. Vertice burrascoso a Palazzo Chigi Durante il vertice economico tra i Ministri, tenutosi a Palazzo Chigi, subito il Vicepremier Matteoha ribadito che nella nuova manovra andrà assolutamente inserita laTax. Questo, ha precisato, andrà fatto a prescindere dalle azioni necessarie per evitare la possibile procedura d'infrazione Ue. ...

