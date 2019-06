Traffico Roma del 13-06-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 19:20 R.B. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TUSCOLANO DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 18:20 I.V. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA BUFALOTTA A VIA PRENESTINA IL TUTTO IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma SEMPRE ...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 18:20 I.V. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA BUFALOTTA A VIA PRENESTINA IL TUTTO IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma SEMPRE ...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO A ...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. ALLA ...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 16.50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SUL TRATTO ...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA VITTORIO MONTIGLIO IN ...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA VITTORIO MONTIGLIO IN ...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 13.20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA. A COLLI ANIENE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE BATTISTA BARDANZELLU ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ...

Roma - incendio agli ex studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. Traffico in tilt Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella ex sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio...

Roma - incendio agli studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. Traffico in tilt Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio Sky...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 13.20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA. A COLLI ANIENE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE BATTISTA BARDANZELLU ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PARTIAMO DALLA VIA SALARIA DOVE OLTRE ALLE CODE CAUSATE DA I LAVORI IN CORSO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DA POCO SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA CORTONA E E IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN ...

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PARTIAMO DALLA VIA SALARIA DOVE OLTRE ALLE CODE CAUSATE DA I LAVORI IN CORSO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DA POCO SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA CORTONA E E IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN ...