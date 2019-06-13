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Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18 | 00 NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18:00 (Di giovedì 13 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DEI PARIOLI TRA VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE PARIOLI. ALLA GARBATELLA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLE SETTE CHIESE AL BIVIO CON VIA DI SANTA PETRONILLA CODE PER Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma – L’AQUILA E ...
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