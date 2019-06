“Torno Subito 2019” | Partnership Italia-Malta per l’occupazione giovanile in ambito ITC

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) In scadenza il prossimo 21 giugno, il bandodella Regione Lazio che mira alla promozione di progetti finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione delle competenze delle giovani generazioni, residenti nella Regione Lazio, che da sempre vivono problematiche legate all’inoccupazione e alla disoccupazione. I progetti presentati dai singoli Proponenti, prevedono percorsi integrati di alta formazione ed esperienze inlavorativo, prima fuori dalla regione Lazio e successivamente all’interno del territorio regionale. Ciascun progetto deve coinvolgere, oltre al Proponente, due Soggetti partner-ospitanti, che dovranno essere liberamente individuati e coinvolti dallo stesso Proponente. L’importo complessivamente stanziato per i destinatari è di 13,5 milioni di euro, di cui 600.000 destinati a proposte progettuali per “professioni della cucina e dell’enogastronomia” ...

