Torino, droga per la movida: 8 arresti

I Carabinieri dihanno esguito 8 misure cautelari per spaccio dinel quartiere Vanchiglia,in particolare in Piazza Santa Giulia,noto per lagiovanile, e in diversi bar "selezionati e sicuri" di tutta la città. Individuato un gruppo criminale, composto da 3 italiani,un tunisino e 4 albanesi, specializzato nello smercio di cocaina. Per sviare le indagini,vendita e appuntamenti erano concordati con i clienti tramite WhatsApp e Facebook. Sequestrato durante le perquisizioni un revolver privo di matricola.(Di giovedì 13 giugno 2019)