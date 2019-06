Torino | Belotti | “Con questo gruppo saremo in Europa Lavoro per essere il numero 9

Tuttosport : Il Torino di Mazzarri vuole Verdi per supportare Belotti in attacco : Il Torino di Walter Mazzarri pensa a come rinforzarsi e sembra che guardi di buon occhio a Simone Verdi, trequartista del Napoli che viene da una stagione in cui, certo, non ha brillato. Mazzarri ha fatto il suo nome come rinforzo ideale per agire alle spalle di Belotti e aumentare il potenziale offensivo della squadra. Lo riferisce Tuttosport. Per Verdi c’è anche un interessamento da parte dell’Atalanta, che gradirebbe inserirlo ...

Torino : devi ripartire da Sirigu e Belotti! : Il Torino di Walter Mazzarri dovrà confermare quanto di buono fatto vedere in questa stagione. Una delle sorprese del campionato, che per poco non ha centrato la qualificazione in Europa. Il presidente Cairo sarà sicuramente soddisfatto della stagione e, per questo, potrà alzare l’asticella per il prossimo anno.CONFERME – Da un lato, bisogna dare merito al lavoro fatto da Walter Mazzarri che si conferma un tecnico preparato e ...

Torino - retroscena su Belotti : “Nel 2017 ho rifiutato 50 milioni da un club italiano” : E’ la stella, nonché il capitano, del Torino, e nella seconda parte della stagione è tornato ai ritmi di due anni fa, riconquistando anche la Nazionale. Momento molto positivo per Andrea Belotti, a cui Cairo fissò una clausola di 100 milioni qualche anno fa. Adesso, ai microfoni de “Le Fonti Tv”, il presidente granata rivela un interessante retroscena. Ecco le sue parole. “Nel 2017 ho fissato una clausola ...

Torino-Lazio - le formazioni ufficiali : Belotti contro Immobile : Torino-Lazio, le formazioni ufficiali – Continua il programma per la 38^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 in campo Torino e Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria della Coppa Italia, trofeo che ha salvato la stagione che nel complesso non può essere considerata entusiasmante, nel dettaglio qualche passo falso di troppo. Molto bene invece la stagione per gli uomini di Walter Mazzarri. Le formazioni ...

Diretta/ Empoli Torino - risultato 1-0 - streaming video e tv : Palo di Belotti! : Diretta Empoli Torino streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al Castellani e vale per la 37giornata del campionato di Serie A.

Torino - Cairo esalta Belotti : “Sta tornando quello di due anni fa” : L’emozionante vittoria di ieri contro il Sassuolo tiene vive le speranze Europa del Torino. Ai microfoni de “La Politica nel Pallone”, su Gr Parlamento, le parole del presidente granata Urbano Cairo. “Un voto alla stagione del Torino? Si dà alla fine, oggi non è giusto darlo, anche scaramanticamente. Spero sia alto… Belotti? Sta tornando quello di due anni fa, quando fece 26 gol. E’ molto motivato, sente ...

Belotti e Torino da Champions “voliamo bassi” : E' Andrea Belotti l'uomo copertina dell'arrembante Toro che ha ribaltato il Sassuolo dopo esser stato due volte in svantaggio. Una vittoria arrivata con una rovesciata del 'Gallo', autore di una doppietta, che ha colpito ancora una volta gli emiliani con il gesto tecnico piu' bello del calcio. "Il Sassuolo per le rovesciate mi porta bene - sorride il capitano granata -, ho rischiato di fare anche la terza...". Ad inizio ripresa, infatti, erano ...

Torino-Sassuolo - la rovesciata di Belotti è pazzesca : la chilena è un déjà vu del 2017 [VIDEO] : Gol pazzesco di Andrea Belotti che regala la vittoria al Torino contro il Sassuolo: la rovesciata è identica al gol segnato nel 2017 proprio contro i neroverdi Se il Torino è ancora in piena corsa per l’Europa, Champions o Europa League che sia/sarà, lo deve ad Andrea Belotti. Il bomber granata ha prima fallito un calcio di rigore, per poi farsi perdonare con una doppietta che ha steso il Sassuolo nel lunch match della 36ª Giornata ...

Torino - ribaltone clamoroso contro il Sassuolo : 3-2 in un lampo - canta Belotti : Il Toro resta aggrappato con le unghie e i denti all'Europa centrando una vittoria vietata ai deboli di cuore. Anticipo pazzesco all'Olimpico granata, con i padroni di casa capaci di domare un orgoglioso Sassuolo (3-2) in un match condito da colpi di scena a go-go. Chi si aspettava un avversario in

VIDEO Torino-Sassuolo 3-2 : Highlights - gol e sintesi. Belotti sbaglia un rigore - poi decide in rovesciata : Nel lunch match delle ore 12.30 della 36ma giornata della Serie A di calcio il Torino supera per 3-2 il Sassuolo e continua a cullare il sogno europeo. Nel primo tempo Belotti sbaglia un rigore e Bourabia punisce i granata, facendosi poi espellere ingenuamente. Nella ripresa impatta subito Belotti, poi nel finale accade di tutto: vantaggio ospite con Lirola, i torinisti ribaltano nel giro di un minuto con Zaza e Belotti, autore di una splendida ...

Eurogol di Belotti - rimonta pazzesca del Torino contro il Sassuolo : 3-2 e grande spettacolo [FOTO] : 1/30 Claudio Grassi/LaPresse ...

Torino-Sassuolo 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Belotti si riscatta [FOTO] : 1/30 Claudio Grassi/LaPresse ...

È un Torino formato Champions : Belotti e Zaza rimontano il Sassuolo in un finale da batticuore : Il Torino supera 3-2 il Sassuolo tiene vivo il sogno Champions: granata a -3 dall’Inter che giocherà lunedì. Decisivi i gol di Zaza e Belotti che completano la rimonta nel finale di gara Mancano solo 3 giornate al termine del campionato e ogni partita è decisiva. Lo sa bene il Torino che sta vivendo una delle sue migliori stagioni dell’epoca moderna, un’annata che profuma d’Europa. Per restare in corsa, insieme al gruppone di 6 squadre ...

Torino - giallo attorno al rinnovo di Belotti : risulta a bilancio - Cairo fa il vago : Torino, Belotti sembra aver rinnovato il proprio contratto con il club del presidente Cairo ma tarda ad arrivare l’annuncio “Perché non abbiamo ufficializzato il rinnovo di Belotti? Non lo ricordo“. Sono le parole rilasciate a Tuttosport stamane dal presidente del Torino Urbano Cairo in merito al prolungamento di contratto del centravanti granata. Parole evasive, che contrastano con le ultime novità che arrivano in merito al ...