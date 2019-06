Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | Corea del Sud e Taipei lotteranno per il titolo nella

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Saràdel Sud-la finale della gara a squadre femminile dell’arco olimpico aidicon. A ’s-Hertogenbosch (Olanda) assisteremo quindi ad un una sfida tutta asiatica nell’atto conclusivo del torneo, con le sudne che andranno a caccia del secondoconsecutivo, mentre le atlete diproveranno a conquistare uno storico oro. Il terzetto sudno formato da Chang Hye Jin, Choi Misun e Kang Chae Young ha battuto in semifinale 5-1 la Gran Bretagna di Sarah Bettles, Naomi Folkard e Bryony Pitman. Un match in cui le campionesse in carica hanno vinto i prime due set (50-49, 56-51), mentre il terzo è finito in parità (53-53). Punteggio sul 5-1 anche nell’altra semifinale, in cuiha sconfitto la Cina. Un incontro iniziato in equilibrio, con il primo set che termina in parità (52-52). Lei Chien-Ying, Peng Chia-Mao e Tan Ya-Ting sono ...

