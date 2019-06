Terremoto Toscana | scossa avvertita dalla popolazione in provincia di Siena DATI e MAPPE

Terremoto Toscana : diverse scosse in provincia di Siena [MAPPE e DATI] : Trema la terra Toscana: diverse scosse di Terremoto sono state registrate nel senese dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. I sismi si sono verificati tra la notte scorsa e questa mattina. Le scosse, al momento sono state 12: la prima si è verificata alle 01.01, mentre l’ultima alle ore 07.44. L’epicentro è stato registrato nelle zone di Siena, Sovicille e Chiusdino. La scossa più forte di ...

Terremoto Forte dei Marmi - la Protezione Civile Toscana : “Nessun danno” : La Protezione Civile della Regione Toscana “dopo attente verifiche informa che in seguito al sisma odierno con epicentro a Forte dei Marmi non è stata registrata nessuna segnalazione di danni”. E’ quanto fa sapere in seguito al sisma di stamani la sala operativa della Protezione Civile regionale. Anche i sindaci della Versilia parlano di “nessun danno, ne’ a persone ne’ a cose”. Rassicurazioni che ...

Terremoto in Toscana : scossa avvertita a Forte dei Marmi e Pietrasanta - scuole evacuate in Versilia : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km nordovest da Forte dei Marmi (LU) alle 12:22:54, ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Massa, Carrara, La Spezia, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Lucca, Viareggio, Santo Stefano di Magra, Sarzana (dati “Hai Sentito il Terremoto”). Non ci sono state al momento segnalazioni di ...

Toscana - Terremoto a Massa Carrara : scossa di magnitudo 3.1 : Toscana, terremoto a Massa Carrara: scossa di magnitudo 3.1 Il sisma è stato registrato alle 12.22 a 2 km da Forte dei Marmi, 6 Km a sud di Massa. Non si registrano danni Parole chiave: terremoto ...

Scossa di Terremoto in Toscana : avvertita a Massa e Carrara - Pietrasanta - Viareggio : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 12.22 in Toscana. Dai dati diffusi dall'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.1 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro nell'area...

Terremoto in Toscana : epicentro a Forte dei Marmi [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km nordovest da Forte dei Marmi (LU) alle 12:22:54, ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Toscana: epicentro a Forte dei Marmi [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Toscana : scossa in Lunigiana : Un Terremoto magnitudo ML 2.6 si è verificato a 6 km nordovest da Pontremoli (MS) alle 07:06:28 ad una profondità di 6 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano al momento danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Toscana: scossa in Lunigiana sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto nella Piana di Lucca in Toscana - boato e paura tra gli abitanti : Terremoto e boato a Lucca nella serata di Pasqua. Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.0 accompagnata da un forte boato è stata avvertita alle 21 esatte su tutta la Piana di Lucca e nel...

Terremoto in Toscana : scossa nella notte nel territorio di Firenzuola : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 01:25 di questa notte è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia una scossa di Terremoto magnitudo 2.5 ad una profondità di 10 km, con epicentro 4 km a sud di Firenzuola. Alla Sala operativa della Metrocittà non è giunta finora alcuna segnalazione di danni. L'articolo Terremoto in Toscana: scossa ...

Terremoto - scosse nelle Marche e in Toscana : non si segnalano danni : Due scosse di Terremoto sono state avvertite nella serata di domenica e questa mattina presto nelle Marche, nella provincia di Macerata, e poi nel comune di Cetona, in Toscana. La prima scossa, alle 23.15 di domenica, di magnitudo 3 ha avuto epicentro vicino i comuni di Caldarola e Cessapalombo.Continua a leggere