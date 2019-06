Tennis | ATP Stoccarda 2019 | clamoroso ko di Zverev contro Brown | Kudla affronterà

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : i risultati di oggi (13 giugno) - fuori Stefanos Tsitsipas : Nella giornata di oggi avrebbero dovuto essere completati gli incontri di secondo turno (ottavi di finale) del singolare maschile del Libema Open di ’s-Hertogenbosch ma la pioggia ha rovinato i piani degli organizzatori dell’ATP 250 della città olandese. La sorpresa più grossa della giornata è stata la sconfitta della testa di serie numero 1 del torneo, il greco Stefanos Tsitsipas, battuto col punteggio di 6-4 3-6 6-4 dal cileno Nicolas Jarry. ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini non si ferma! Domina contro Khachanov e vola ai quarti : Continua l’ottimo momento sull’erba di Matteo Berrettini. Il Tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Stoccarda dopo aver sconfitto in due set il russo Karen Khachanov, numero nove del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Dopo la vittoria con Nick Kyrgios, dunque, un’altra grande prestazione per il Il 23enne romano, che ha la possibilità di migliorare il ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Raonic piega Tsonga - Medvedev ko contro Pouille sull’erba tedesca : Primi quattro ottavi di finale andati in archivio sull’erba di Stoccarda (Germania). Nel torneo di Tennis tedesco la sfida del giorno era tra il francese Jo-Wilfried Tsonga e il canadese Milos Raonic, entrambi condizionati nell’ultimo periodo da alcuni infortuni che ne hanno compromesso la resa in campo. Ebbene, è stato il n.18 del mondo, che ha saltato praticamente tutta la stagione sulla terra rossa, ad imporsi con il punteggio di ...

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : Andreas Seppi si arrende ad Alex de Minaur. L’azzurro ko al secondo turno in due set : Esce di scena, dopo una giornata lungamente funestata dalla pioggia, l’ultimo italiano in gara all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, Andreas Seppi. L’altoatesino è stato sconfitto al secondo turno dall’australiano Alex de Minaur, che sull’erba potrebbe riservarsi in un futuro anche prossimo diverse soddisfazioni, con il punteggio di 7-5 6-3. Il nostro giocatore resterà intorno alla settantesima posizione del ...

Tennis - ATP s-Hertogenbosch 2019 : Lorenzo Sonego rimontato e battuto da Mikhail Kukushkin : Lorenzo Sonego esce al primo turno del torneo ATP 250 di s-Hertogenbosch: sull’erba olandese l’azzurro viene rimontato e battuto dal kazako Mikhail Kukushkin, che si impone per 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco. Al secondo turno il kazako affronterà il transalpino Richard Gasquet. Nel primo parziale l’unico frangente nel quale il giocatore al servizio soffre arriva tra il quarto ed il quinto game, quando prima ...

Tennis - ATP s-‘Hertogenbosch 2019 : la Francia cala il tris al secondo turno. All’Italia resta solo Andreas Seppi : La stagione sull’erba è cominciata e tra i tornei più importanti c’è sicuramente l’ATP 250 di s-‘Hertogenbosch. In Olanda oggi sono scesi in campo ben quattro azzurri, ma solo uno si è qualificato per il secondo turno. Andreas Seppi ha vinto il derby italiano contro Thomas Fabbiano, imponendosi in due combattuti set per 7-6 7-5 ed interrompendo una serie di sconfitte che durava addirittura da Febbraio. Primo match ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : fuori Shapovalov - avanzano a fatica Raonic e Monfils : Si sono completati gli incontri di primo turno dell’ATP 250 sull’erba di Stoccarda, torneo denominato Mercedes Cup, tra i quali quello di Matteo Berrettini, che ha rifilato due set a zero all’australiano Nick Kyrgios. La cronaca del match di Matteo Berrettini Sono scesi in campo i favoriti dal numero 5 al numero 8 del tabellone e, tra questi, solo il canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero 8, è stato battuto, col punteggio di 7-5 ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : grande esordio di Matteo Berrettini. Sconfitto in due set Nick Kyrgios : Eccezionale debutto per Matteo Berrettini nel torneo ATP di Stoccarda. Comincia, dunque, nel migliore dei modi la stagione sull’erba per il Tennista romano, che ha Sconfitto in due set l’australiano Nick Kyrgios con il punteggio di 6-3 6-4 dopo 54 minuti di gioco. Una prestazione davvero ottima per Berrettini, che dimostra di poter essere molto competitivo anche su questa superficie. Un primo set che va via velocissimo e che si ...

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : Andreas Seppi vince il derby contro Thomas Fabbiano ed accede al secondo turno : E’ Andreas Seppi ad imporsi nel derby tricolore contro il lucky loser Thomas Fabbiano (n.104 del mondo), ripescato dopo essere stato sconfitto da Jannik Sinner in un altro confronto tutto italiano nelle qualificazioni. Il n.72 del mondo si è imposto con il punteggio di 7-6 (10) 7-5 in 1 ora e 59 minuti di partita al termine di un confronto molto lottato, deciso da pochi punti. Con questo risultato l’altoatesino accede al secondo ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Jannik Sinner esce al primo turno - Nicolas Jarry lo elimina in due set : Termina con una sconfitta il primo incontro in tabellone principale in un torneo su erba di Jannik Sinner. Il rampante altoatesino è stato sconfitto nel primo turno dell’ATP di ‘s-Hertogenbosch con il punteggio di 7-6(4) 6-3 dal cileno Nicolas Jarry, numero 60 del mondo e quest’anno finalista a Ginevra, dove è andato vicinissimo a battere Alexander Zverev. Sui prati, un anno fa, Jarry aveva sfiorato il terzo turno a Wimbledon. ...

Tennis : Fabio Fognini da record. Il più anziano giocatore entrato nella top-10 ATP : Un inizio di settimana da ricordare quello di Fabio Fognini: il ligure è entrato ufficialmente nella top-10 del ranking ATP grazie ai punti conquistati al Roland Garros. Può gioire tutta l’Italia intera per un giocatore da record: il 32enne nativo di Sanremo è infatti il più anziano mai riuscito nell’impresa. 32 anni e 17 giorni, alle sue spalle, molto distaccato, Melzer, a 29 anni e 254 giorni. Andiamo a scoprire l’intera ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Salvatore Caruso eliminato al primo turno dal cileno Cristian Garin in due set : Dopo aver passato le qualificazioni, Salvatore Caruso conclude subito la propria esperienza nel tabellone principale del torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Il siciliano è stato superato con il punteggio di 6-1 6-4 dal cileno Cristian Garin, testa di serie numero 7, in poco più di un’ora di gioco. Nel primo set il dominio di Garin è netto, con tre soli punti persi al servizio e due break nel secondo e nel sesto game. Caruso, ...

Tennis : Roland Garros classifiche - Fognini numero 10 Atp : Tennis, la classifica pubblicata oggi dall'Atp al termine del Roland Garros segna un momento da ricordare per il Tennis italiano, dopo quasi 41 anni