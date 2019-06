Temptation Island 2019 | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

tvsoap

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’estate sta per arrivare e, puntuale come ogni anno, Canale 5 trasmetterà ladi, versione nip. Oltre alla riconferma di Filippo Bisciglia nel ruolo di conduttore, le sei coppie prescelte per il reality show trascorreranno 21 giorni nel resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.: le coppie in gioco Direttamente dal trono over di Uomini e Donne, David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno deciso di testare i loro sentimenti, in primis perché lei non vede ancora nell’ex cavaliere del dating show l’uomo con il quale trascorrere il resto della sua vita. Nelle spiagge sarde ci saranno anche Nunzia e Arcangelo, fidanzati da 13 anni ma con dei punti opposti difficili da combaciare: pur considerandola la persona più importante della sua vita, il fidanzato ha fattoche la sua ...

shortrauhl : RT @LizMT: Vorrei una mosca per volare nel villaggio di Temptation Island e posarmi sulla spalla di Filippo - infoitcultura : Temptation Island rimandato: quando andrà in onda il reality della De Filippi - infoitcultura : ‘Temptation Island 3’, aria di crisi per una coppia del reality show? -