TaorminaFilmFest | ospiti Nicole Kidman | Octavia Spencer e Stone

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ci saranno grandiquest`anno al, che si svolgerà dal 30 giugno al 6 luglio, prime fra tutti le attrici, alle quali verrà assegnato il Taormina Arte award. Il film d`apertura sarà "Ladies in black" di Bruce Beresford, che sarà a Taormina accompagnato dalla protagonista Julia Ormond. Grande attesa, il 5 luglio, per l`anteprima europea di "Spider-Man: far from home", che sarà proiettato al Teatro Antico il 5 luglio.Nel festival diretto da Silvia Bizio e Gianvito Casadonte ci saranno undici anteprime mondiali, 17 europee e 14 nazionali. Il presidente di giuria della sezione lungometraggi sarà Oliver, che presenterà anche il suo documentario "Revealing Ukraine", e al suo fianco avrà, tra gli altri, Paolo Genovese e Carolina Crescentini. Tra le proiezioni speciali al Teatro Antico ci sarà la prima italiana di "Yesterday", il ...