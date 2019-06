Tagli di capelli per l' estate | il caschetto di Paola Barale e il colore ' mustard yellow'

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Nell'2019 saranno proposti molti nuovidi; in particolare sarà di tendenza ildella bella, da copiare assolutamente. L'hairstyle in questione sarà perfetto in ogni occasione. Nuova chiomaè sempre la prima a lanciare nuove mode e ultimamente sta sfoggiando un bel. La lunghezza di questa capigliatura arriva sopra le spalle: inoltre per completare il tutto sono presenti delle scalature sulle punte. Per completare ilo è presente una maxi frangia, la quale vela leggermente lo sguardo. L'hairstyle in questione è perfetto su un volto con dei lineamenti molto spigolosi e inoltre è di facile manutenzione. Questoè perfetto nella versione liscia, ma può essere portato anche con uno styling mosso, per avere un look molto sbarazzino. ...

