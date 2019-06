Straniero recidivo compie autoerotismo davanti ad asili | arrestato

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Federico Garau Immagine di repertorio Neppure un mese prima il marocchino era stato visto commettere atti oscenia delle scuole materne, e per questa ragione era stato denunciato. Tutto inutile, dato che ieri è tornato alla sua vecchia brutta abitudine Un provvedimento penale non è stato sufficiente a riportarlo all'ordine, e per questa ragione un giovane cittadinoè finito nuovamente in manette, dopo essere stato colto sul fatto mentre compiva gesti di. Ad aggravare ancor più la sua situazione la zona in cui si trovava, a poca distanza da scuole e luoghi frequentati da minori. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, a Torino. L'extracomunitario, un marocchino di 26 anni, è stato visto aggirarsi lungo via Massena, per poi fermarsi all'improvviso e dare inizio al suo squallido ...