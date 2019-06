Stranger Things e Fortnite si incontrano in un evento crossover | conferma Netflix

Netflix annuncia Stranger Things per mobile : nel gioco saremo in grado di visualizzare il "Sottosopra" con i dati GPS : C'è un nuovo gioco mobile di Stranger Things in arrivo che utilizzerà il sistema di mappe del vostro telefono per tracciare la vostra posizione, segnala VG247.com.Come riferisce Gamasutra, il nuovo gioco è stato sviluppato da Next Games, lo sviluppatore di The Walking Dead: Our World.Sarà un titolo free-to-play che includerà l'integrazione con Google Maps e elementi social con esperienze di gioco basate sulla vostra posizione. Viene ...

Stranger Things - ecco sinossi e titoli della terza stagione : Manco meno di un mese al debutto dei nuovi episodi di Stranger Things: la terza stagione di uno dei più popolari titoli di Netflix, infatti, farà il suo debutto il prossimo 4 luglio, quando diverrà disponibile in tutto il mondo. Finora abbiamo assistito solo a brevi anticipazioni, che ci facevano intendere che le nuove avventure dei ragazzini di Hawkins si sarebbero svolte nel periodo estivo, proprio attorno alle celebrazioni per la festa ...

Stranger Things - Il sottosopra la graphic novel della serie : La storia ufficiale di quello che è successo a Will Byers durante la prima stagione di Stranger Things quando si perse nel sottosopra: è questo il nucleo della graphic novel Strangher Things – Il sottosopra. Il fumetto arriva in vendita il 20 giugno edito da Magazzini Salani, un marchio di Adriano Salani Editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol). Il volume rappresenta un ottimo antipasto in attesa che il 4 luglio arrivi la terza stagione ...

Nike Stranger Things - elogio nostalgico (e glam) degli anni ’80 : Nostalgici degli Eighties, siate felici: presto ci sarà da festeggiare! Il 4 luglio su Netflix arriverà la terza stagione della serie cult Stranger Things. E già questa, dopo due anni di attesa (l’annuncio formale risale all’1 dicembre 2017), non è notizia di poco conto. Ma non è tutto: per celebrare la nuova stagione Nike ha dedicato una capsule collection alla serie tra le più seguite della piattaforma di streaming. Cosa dobbiamo aspettarci? ...

Nuova sinossi per Stranger Things 3 e le rivelazioni di Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard su Eleven e Mike : Manca sempre meno all'arrivo su Netflix dei nuovi episodi di Stranger Things 3 e le novità non mancano mai per la serie. In questi giorni è iniziata la promozione del terzo capitolo e ogni protagonista ha la sua da dire su quello che vedremo e su quale sarà l'evoluzione del proprio personaggio a cominciare proprio da Eleven e Mike. Ormai è certo che per loro sarà l'estate dell'amore quella al centro di Stranger Things 3 e ad alzare il sipario ...

Stranger Things - esce in Italia la prima graphic novel ufficiale : L’attesa per la prossima stagione di Stranger Things si assottiglia sempre di più. I nuovi episodi della terza stagione usciranno infatti su Netflix il prossimo 4 luglio, in linea con l’ambientazione estiva delle vicende che coinvolgeranno Eleven e gli altri protagonisti. Ma per chi non può proprio resistere, arriva ora la prima graphic novel ufficiale ispirata alla storia ideata dai fratelli Duffer. Magazzini Salani, infatti, ...

Radioattività anche in Stranger Things 3 dopo Fear The Walking Dead 5 e Chernobyl? : Sembra proprio che la Radioattività possa essere il filo conduttore di questo scorcio di stagione televisiva e che anche Stranger Things 3 si stia preparando a seguire questa "tendenza". Una coincidenza? Non lo sappiamo ma di sicuro il discorso della Radioattività e delle sue conseguenze è molto di "moda" in questo momento e non solo perché la serie tv Chernobyl ha scosso le coscienze e ha segnato ottimi ascolti negli Usa e in Italia, ma perché ...

Stranger Things 3 - Billy potrebbe essere un nuovo nemico : Il 4 luglio si avvicina ed è sempre più sottile la distanza che separa gli spettatori dalla nuova stagione di Stranger Things. Tra meno di un mese su Netflix verranno pubblicati gli inediti otto episodi della terza stagione. La serie rivelazione del 2016 sarà ambientata nell'estate del 1985 e mostrerà Hawkins 'illuminata' dal sole, mettendo da parte, per il momento, l'oscurità del Sottosopra. Sfortunatamente per i giovani protagonisti, si tratta ...

Stranger Things 3 sarà “potente - oscura e leggera” - parola di Cary Elwes : Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato visto che al rilascio di Stranger Things 3 manca poco meno di un mese. Il 4 luglio si avvicina a grandi passi e ancora sappiamo davvero poco o niente sulla terza stagione della serie che è stata annunciata come la migliore di sempre. Dai protagonisti agli stessi fratelli Duffer, tutti sono concordi nel dire che questo nuovo capitolo sarà diverso rispetto ai primi due e non solo nella trama o nel ...

«Stranger Things 3» : i bambini diventano adolescenti : Stranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immagini«Non siamo più dei bambini». Mike lo ripete come se fosse una cosa di cui vergognarsi, quasi volesse cancellare con un colpo di spugna l’immagine del ragazzino coraggioso travestito da Ghostbuster a Halloween. A Hawkins i fanciulli crescono, diventano più alti, scoprono la prima barba e cercano di ...

L’epico nuovo poster di Stranger Things 3 regala al pubblico misteriosi indizi sulla trama? : Cosa c'è di meglio che mettere insieme il 4 luglio, l'indipendenza americana e la possibile Guerra Fredda con la Russia? Sembra ancora che possa essere questo il tema di Stranger Things 3 ma il nuovo poster rilasciato ad un mese dal rilascio dei nuovi episodi da parte di Netflix, tutto è ancora in bilico. La trama è top secret ma gli indizi disseminati in queste settimane tra video promo, poster e primi scatti, lasciano pensare che tra le ...

Netflix e H&M per Stranger Things 3 : anche in Italia t-shirt e costumi dedicati alla serie : Manca un mese al debutto della terza stagione di Stranger Things, la serie di successo prodotta da Netflix dal 2016. La celebre piattaforma di streaming online ha pensato bene di pubblicizzare il ritorno ad Hawkins con una campagna che si avvale di prestigiose collaborazioni, così oltre ad assistere alle nuove vicende che coinvolgeranno i giovani protagonisti nei nuovi episodi, quest'estate gli appassionati fan di Stranger Things potranno ...

Stranger Things 3 ispirato ai film di Spielberg - secondo Harbour : in uscita su Netflix il 4 luglio : Quest'anno il 4 luglio non sarà soltanto il giorno dell'Indipendenza, ma sarà anche un giorno importante per i milioni di fan di Stranger Things: il 4 luglio, infatti, è la data ufficiale in cui sarà pubblicata in streaming su Netflix la terza stagione della serie ideata da Matt e Ross Duffer. I giovani protagonisti, che ritroveremo adolescenti nell'estate dell'85, avranno nuovamente a che fare con il Sottosopra e con un nemico ancora più ...

Millie Bobby Brown al cinema con Godzilla aspettando Stranger Things 3 : Giovedì 30 maggio, esce nelle sale cinematografiche Godzilla 2 – King of the Monsters, il nuovo capitolo della serie di film americana dedicata al mostro più iconico della fantascienza giapponese. Protagonista del film è la giovanissima Millie Bobby Brown: appena quindicenne, l’attrice britannica è già famosa al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Undici nell’apprezzatissima serie tv di Netflix Stranger Things (di ...