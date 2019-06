Stefanel | il marchio veneto verso l’amministrazione straordinaria Salta il concordato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) In crisi da tempo, giovedì, storica azienda veneta della moda, ha dichiarato l’insolvenza. Dopo aver depositato l’istanza di rinuncia alla procedura dipreventivo con i propri creditori. Così è partito l’iter per la procedura di amministrazione. Decisione che secondo il cda mira a “tutelare l’occupazione”. Ilpreventivo era stato ottenuto in gennaio e l’azienda aveva tempo fino a metà giugno per presentare un piano di risanamento. La rinuncia era già stata deliberata nei giorni scorsi, dopo che il consiglio di amministrazione aveva preso atto dell’impossibilità di accordarsi con i creditori. Era chiaro che non ci fossero interlocutori interessati a supportare la società e che le ipotesi autonome di rafforzamento patrimoniale erano impercorribili. L’indebitamento ha raggiunto la cifra di 90 ...

