Stadi Coppa America 2019 | tutto lo spettacolo degli impianti che ospiteranno la ...

Disordini Coppa Italia - Mihajlovic infuriato all’esterno dello Stadio : “A chi hai detto zingaro?” [VIDEO] : Prima dello spettacolo in campo, c’è stato quello decisamente poco bello fuori dallo stadio, con i Disordini di alcuni tifosi contro la polizia. Per caso, a ritrovarsi lì vicino c’era il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che probabilmente stava andando a vedere la partita. All’improvviso, come si vede in questo video di Rainews, il serbo ha iniziato ad inveire contro qualcuno, fermato soltanto dai poliziotti. Di ...

Coppa Italia - scontri allo Stadio Olimpico di Roma : in fiamme un'auto dei Vigili : In duecento, per lo più tifosi laziali, si sono radunati a Roma nella zona dello Stadio Olimpico dove si sta per disputare...

Giorgetti a 360° su caso Palermo - Stadi e finale di Coppa Italia : Normalmente “vincono gli sfavoriti”, quindi la Lazio. Sono le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega per lo Sport, Giancarlo Giorgetti, in merito alla finale di Coppa Italia di stasera che metterà di fronte Atalanta e Lazio, due vere sorprese della competizione. In vista degli Europei di Calcio a Roma “abbiamo riallacciato l’organizzazione e recuperato risorse. Ci saranno ...

Coppa Italia - Lazio e Atalanta si giocano il trofeo (e oltre 10 milioni di euro) in uno Stadio Olimpico blindato dalla polizia : Le due squadre più divertenti del campionato, faccia a faccia, nella competizione più divertente del calcio Italiano. Lazio e Atalanta si sfidano all’Olimpico per conquistare la Coppa Italia. Novanta minuti ad alta tensione in campo, e si spera solo lì, per alzare il trofeo e portarsi a casa 10 milioni di euro, la possibilità di sfidare la Juventus nella SuperCoppa Italiana che garantisce altri 3 milioni abbondanti e qualificarsi per ...