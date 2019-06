Sospesa la squalifica Fifa a Mino Raiola

Raiola fa ricorso al Tas : Sospesa la squalifica Fifa - ma non in Italia : Ora è ufficiale, Mino Raiola ha presentato ricorso al Tas contro la squalifica impostagli dalla Fifa. L’annuncio è stato dato dallo stesso Tribunale Arbitrale dello Sport, che in un comunicato ha confermato il ricorso urgete dell’agente. «Il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) ha registrato un ricorso urgente presentato dall’intermediario del calcio, Carmine “Mino” Raiola, […] L'articolo Raiola fa ricorso ...

Mauricio Pochettino sarà regolarmente in panchina nella finalissima di Champions League che il Tottenham giocherà contro il Liverpool il prossimo 1 giugno a Madrid. L'Uefa ha infatti sospeso per un anno lo stop di due turni inflitto al tecnico argentino dopo uno sfogo nei confronti dell'arbitro in occasione della semifinale di andata contro l'Ajax persa dagli 'spurs' 1-0.