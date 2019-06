Sofia Boutella | «Uomini | basta decidere per le donne!»

vanityfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) «Un esperimento, unico nel suo genere»., attrice e ballerina di origini algerine, sembra non avere alcuna intenzione di addentrarsi nelle polemiche, spiegando per quali e quante ragioni Gaspar Noé abbia da considerarsi un genio. Le parole spese per raccontare Climax, premiato a Cannes, nel 2018, con l’Art Cinema Award, sono poche. «Recitare con un regista tanto diviso, con uno in grado di provocare lo spettatore è entusiasmante, nient’altro», ha detto l’attrice, naturalizzata francese. «Credo che Climax sia un horror sperimentale: una sorta di esperienza, visiva soprattutto». Climax, al debutto in Italia il 13 giugno prossimo, racconta una storia malata, dove la perversione del singolo si mescola malamente ai toni e ai colori di un viaggio psichedelico. Climax, le foto del filmClimax, le foto del filmClimax, le foto del filmClimax, le foto del filmClimax, le ...

