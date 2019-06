Silvio Berlusconi rivoluziona Forza Italia e offre un nuovo ruolo a Giovanni Toti

Giovanni Toti : "Silvio Berlusconi si renda conto che è finita un'epoca" : “Considero il presidente Berlusconi il più grande statista che abbiamo avuto nella Repubblica. Ma oggi secondo me deve rendersi conto che un’epoca è finita. Credo che il presidente Berlusconi debba cominciare a pensare come lascerà il suo partito, come tutti i grandi statisti in questo Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1. ...

Giovanni Toti detronizza Silvio Berlusconi : “Deve rendersi conto che la sua epoca è finita” : Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, rimarca le distanze da Silvio Berlusconi, sottolineando che Forza Italia abbia bisogno di una nuova direttiva: "Deve rendersi conto che è finita un'epoca, e siccome un partito non è una monarchia, sarebbe giusto fornire i meccanismi per andare avanti". Alle primarie, Toti si candiderebbe? "Certo, con le mie idee". Idee che sembrano sempre più vicine alla linea sovranista del centrodestra.Continua a ...

Giovanni Toti spodesta Silvio Berlusconi : "Non può candidarsi alle primarie di Forza Italia" : Lo ha detto in modo gentile ma il messaggio di Giovanni Toti a Silvio Berlusconi è chiarissimo e il concetto è che il Cavaliere npn si deve candidare alle primarie: "In tutta franchezza penso che il presidente Berlusconi abbia un ruolo, uno status, uno standing diverso dal candidato delle primarie",

Silvio Berlusconi - ultima rivoluzione : elezione dei vertici di Forza Italia - poi nuovo partito : Dopo gli annunci dei giorni scorsi, la rivoluzione di Forza Italia comincia a prendere forma. Ieri Silvio Berlusconi ha iniziato a pensare al futuro durante un pranzo con i big azzurri riuniti a palazzo Grazioli (erano presenti Letta, Baldelli, Romani, Galliani, Ravetto, Ronzulli, Ghedini, Gelmini,

Silvio e Giorgia - c’eravamo tanto amati. Berlusconi e Meloni comunicano solo via social : Si punzecchiano. E sono sempre più distanti. Oramai Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni comunicano attraverso i social con toni da avversari più che alleati. Un botta e risposta che si arricchisce di un post della presidente di Fratelli d’Italia che, com’è noto, non le manda a dire: "Apprendo dalla stampa che ieri (giovedì, ndr) Berlusconi avrebbe detto in una riunione 'la Meloni la vedrei bene in questo governo, visto che faceva la baby sitter ...

Silvio Berlusconi ridisegna Forza Italia : emergenza pura - a chi dà il potere in Lombardia : ridisegna Forza Italia, tra Europa e Lombardia. Silvio Berlusconi è costretto a sostituire Lara Comi, eurodeputata eletta il 26 maggio scorso che ha fatto un passo indietro perché appiedata dall'inchiesta sulle tangenti. Ma accanto alla situazione della azzurra, per cui forse verrà ritagliato un ruo

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi accorpa l'informazione : ecco il super-direttore : Cambio nell' informazione di casa Mediaset. Nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria e di sviluppo il Biscione ha deciso di procedere alla integrazione in News Mediaset, operativa dal 2010, di 57 colleghi delle testate Tgcom (14 giornalisti), Sport Mediaset (16 giornalisti), Studi

Mario Monti ad Agorà attacca : "Silvio Berlusconi e la Lega hanno cacciato l'Italia sull'orlo del precipizio" : "La Lega dimentica che non avevo mai chiesto di governare", tuona Mario Monti, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre: "Le politiche del governo di Silvio Berlusconi ma soprattutto l'irresponsabilità della Lega in quel governo hanno cacciato l'Italia sull'orlo del precipizio e mi è stato chie

Silvio Berlusconi - la firma che lo spedisce in Europa : "Le ragioni di questa scelta" : Una firma per sancire la nuova avventura: Silvio Berlusconi è ufficialmente un parlamentare europeo, eletto nella Circoscrizione Nord Occidentale. Per il leader di Forza Italia inizia l'avventura a Bruxelles e Strasburgo, dove è stato eletto dopo le elezioni dello scorso 26 maggio. L'ufficialità è a

Silvio Berlusconi - la profezia di Fabrizio Cicchitto : "Che cosa rischia il 6 luglio. Se non si muove..." : Caro direttore, è certamente vero che i partiti nati in seguito a scissione non hanno avuto mai una vita fortunata. Vale però anche l' inverso: tutte le scissioni hanno complicato la vita ai partiti che ne sono stati oggetti. Così le scissioni prima del PSDI, poi del PSIUP si sono risolte entrambe i

Lara Comi fuori dall'Europarlamento - tutta la verità : "La mia richiesta a Silvio Berlusconi" : "Cara Lara, prendo atto con profondo rispetto della tua scelta di rinunciare a rimanere nel Parlamento Europeo, nonostante il tuo ottimo risultato elettorale, conquistato in una situazione difficile". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera inviata a Lara Comi. "Compren

Silvio Berlusconi nega il Parlamento europeo a Lara Comi : al suo posto ci va il Cav : Lara Comi non tornerà a Bruxelles, almeno non nel suo vecchio ruolo di europarlamentare. L'ha deciso Silvio Berlusconi, che ha tutte le intenzioni - fa sapere Il Corriere della Sera - di "mettersi a disposizione del Paese e dell'Europa", perché "nessuno ha la sua esperienza". Al posto della Comi - c

Silvio Berlusconi - Marysthell Polanco spaventa il Cav : "Pronta a dire la verità". Ruby Ter - nuovi atti : Marysthell Polanco, ex olgettina, cambia versione e si dichiara "pronta a raccontare tutta la verità". Le serate di Arcore - scrive Il Fatto Quotidiano - lei le ha sempre definite scene di burlesque. Cene eleganti, insomma. Niente Bunga Bunga e notti hard. Oggi, però, c'è altro che vorrebbe dire. Qu

Silvio Berlusconi - il suo finto cuoco è ancora nei guai : ora è accusato di aver pagato con un assegno falso : ancora nei guai il cuoco di Silvio Berlusconi. O, meglio, il finto chef stellato Michelin, nonché carabiniere e funzionario del Ministero dell'Interno, Salvatore Carpinteri. Il 48enne, residente a Desio (ma ora di fatto irreperibile), era già salito alla ribalta delle cronache per avere aperto a Ces