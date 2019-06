Sicilia | il torturatore argentino latitante di lusso vicino a Messina Il suo avvocato è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Tre mandati d’arresto spiccati dall’Argentina per quello che secondo la Corte d’Appello di Mendoza è unche “ha partecipato attivamente a diverse procedure di detenzione ed è uno dei più indicati dalle vittime” del regime di Videla “per la partecipazione a interrogatori sotto tortura”. Eppure Carlos Luis Malatto, gerarca 70enne del regime militareaccusato di sequestri e sparizioni, in Italia si comporta “da uomo libero”. Repubblica lo ha individuato in un resort a Portorosa, in provincia di: il quotidiano parla di una “terza età con tutti gli agi“, fatta di “riposo, lettura, mare qualche puntata fuori porta a bordo della sua Mercedes Slk azzurra”. Un “di, fuggito dieci anni fa dall’Argentina per evitare il carcere“, che è anche andato a chiedere ...

