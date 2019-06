Siamo euroscettici ma non vogliamo uscire dall' euro | dice Marco Zanni

agi

(Di giovedì 13 giugno 2019) "il più grande grupposcettico" del Parlamento, ma l'abbandono dell'e il ritorno alle valute nazionali "non è nel programma di questo gruppo, questo deve essere chiaro". Lo ha detto il neo presidente del gruppo sovranista al Parlamentopeo,(Lega), rispondendo alle domande dei giornalisti.è stato eletto oggi capogruppo dell'Enf, la famiglia politica della Lega, del Rassemblement national di Marine Le Pen e dell'Afd tedesca. Nella prossima legislatura il gruppo si chiamerà 'Identita' e democrazia'. L'uscita"non fa parte del programma alle politiche, né del governo, né di questo gruppo", ha aggiunto, aggiungendo che il gruppo sovranista che sarà presentato oggi a Bruxelles sarà il "più grosso grupposcettico nel Parlamentopeo, che ha una visione radicalmente alternativa ...

