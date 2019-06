Si lancia dal ponte Costanzo sulla Modica Ragusa | muore 37enne

Allegri rifiuta 10 milioni dal Milan/ Calciomercato - Pistocchi lancia la 'bomba' : Allegri rifiuta 10 milioni dal Milan: Maurizio Pistocchi parla di un'offerta shock per il tecnico che la Juventus ha lasciato a casa

L'oroscopo del fine settimana dal 14 al 16 giugno : Bilancia vivace - Capricorno fortunato : Le previsioni astrologiche del weekend indicano un percorso da seguire per raggiungere la felicità. Di seguito L'oroscopo del fine settimana dedicato a ciascun segno zodiacale. Oroscopo del weekend Ariete: più sereni e fortunati venerdì e sabato rispetto a domenica, potrete approfondire i rapporti amorosi con maggiore slancio usufruendo di una congiunzione Giove-Luna molto fortunata. Domenica una Luna in quadratura vi renderà insicuri e ...

Viareggio - gattina lanciata dal balcone l'ultimo giorno di scuola : Viareggio, gattina lanciata dal balcone l'ultimo giorno di scuola Alice, questo il nome della mascotte della scuola, è stata trovata in giardino tramortita. "Chi sa, parli", scrive il collegio docenti dell'istituto Piaggia su Facebook. E ammonisce: quello che sembra un gioco scriteriato, si configura a tutti gli effetti ...

Oroscopo settimana dal 17 al 23 giugno : Leone sicuro - Bilancia fortunata : La settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno sarà molto equilibrata per il Sagittario, mentre l'Acquario avrà qualche problema in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in questi giorni dovrete cercare di non stressarvi troppo con i problemi lavorativi. Se avete questioni da risolvere è meglio che rimandiate in un secondo momento. Prestate maggiore attenzione alla vostra situazione ...

Bari - incendio in un appartamento al rione San Pio : uomo si lancia dal balcone - è salvo : Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Bari, precisamente nel quartiere San Pio, dove un appartamento è andato a fuoco al primo piano di una palazzina. Al momento le cause del rogo sono tutte in fase di accertamento, ma a quanto pare lo stesso pare sia sia propagato dalla stanza dell'abitazione che ospita la cucina. In quel momento in casa pare ci fosse una sola persona, il proprietario dell'appartamento: costui, per sfuggire al rogo, ha preso la ...

Viareggio - gatta lanciata dal secondo piano di una scuola nell’ultimo giorno di lezione : È diventata ormai un’usanza ben radicata: l’ultimo giorno di scuola viene salutato in tutta Italia dagli studenti con scherzi e gesti goliardici. Tuttavia sempre più spesso i ragazzi arrivano ad oltrepassare i limiti, fino a danneggiare cose o persone, con veri e propri atti di vandalismo, andando ben al di là dei classici gavettoni al termine delle lezioni. Se la vicenda più grave è stata senza dubbio la tragedia di Como, dove un ragazzo di 15 ...

Il Segreto - anticipazioni : Antolina si lancia dalla collina e perde il bambino : Il Segreto - Maria Lima (Antolina) Nessun prime time per Il Segreto nei giorni a venire: la telenovela spagnola di Canale 5, sempre presente nei pomeriggi infrasettimanali di Canale 5, sabato prossimo non andrà in onda nella prima serata di Rete 4, lasciando spazio ad un doppio appuntamento con Una Vita. A seguire le anticipazioni complete delle prossime puntate, che vedranno il piano diabolico di Antolina (Maria Lima) arrivare ...

Oroscopo dell'amore di coppia dal 10 al 16 giugno : Gemelli magnetico - Bilancia eccentrico : L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce le sensazioni di ciascun simbolo zodiacale e gli stati d'animo vissuti nelle relazioni a due. L'Oroscopo dell'amore settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: molto affettuosi con il partner a causa dell'influsso venusiano dai Gemelli, inizierete al meglio la settimana aprendovi al divertimento. Verso mercoledì una Luna nervosa potrebbe rendervi irritabili con il partner ma questa sensazione verrà ...

Mantova - gruppo di alunni lancia un banco dalla finestra : Franco Grande A Mantova un gruppo di studenti, per festeggiare la fine dell'anno scolastico, ha gettato dalla finestra della propria classe un banco che, fortunatamente, non ha ferito nessuno ma ha scatenato il web dopo che il video è diventato virale La fine dell'anno scolastico provoca sempre una certa euforia negli alunni. Stavolta, però, un gruppo di ragazzi di che frequenta il Carlo d'Arco, istituto superiore per geometri di ...

14 leoni in fuga dal Parco Nazionale Kruger - in Sudafrica : autorità lanciano l’allarme : Sfruttando una via di fuga nella recinzione dell'enorme Parco Nazionale Kruger, in Sudafrica, un gruppo di 14 leoni è ora in libertà e sta mettendo a repentaglio la vita delle persone. I ranger intendono catturarli e riportarli nel Parco, anche se si valutano altre opzioni. Il giorno prima un leopardo fuggito aveva ucciso un bimbo di due anni.

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno - 2ª sestina : pagelle - Bilancia 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 giugno 2019 è arrivato, ben disposto a mettere sul piatto della Bilancia i prossimi sette giorni in calendario. Target di oggi, l'Astrologia della seconda settimana del mese, dunque imperniata direttamente sulle effemeridi del periodo. In campo l'attesissima classifica corredata dalle immancabili predizioni interessanti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali ...

"L'ho picchiata - ho problemi psichiatrici". Le parole dell'uomo che ha seviziato la fidanzata spingendola a lanciarsi dalla finestra : “Sì l’ho picchiata, l’ho rinchiusa, ho problemi psichiatrici”. Così, in sostanza, Giacomo Oldrati, il 40enne ‘seriale’ arrestato due giorni fa su disposizione del pm di Milano Paolo Filippini per sequestro di persona e lesioni gravissime, dopo aver preso a calci e pugni la sua fidanzata e averla tenuto prigioniera in casa e seviziata per giorni, ha ammesso le responsabilità davanti al gip ...

L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno : Leone impegnato - novità per Bilancia : La Luna abbandonerà la costellazione dei Pesci per stabilirsi in quella dei Gemelli, dove nella settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2019 permarrà ancora Venere. Di seguito le previsioni astrologiche della settimana dal 24 al 30 giugno segno per segno. L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: lo stress soprattutto mentale in questa settimana potrebbe provocare qualche problema in ambito lavorativo. Gli effetti si faranno sentire ...

La curcuma non smette di preoccupare : lanciato un altro allarme epatite dal Ministero della Salute : Un altro richiamo nei confronti di un integratore alimentare a base di curcuma è stato pubblicato dal Ministero della Salute. Si tratta di CARTIJOINT FORTE da 20 compresse, contenente Gucosammina cloridrato, Condroitin solfato, Bio-Curcumin BCM-95, prodotto da FIDIA FARMACEUTICI SPA. Il lotto di produzione del prodotto è il n° 24/18, con data di scadenza 31-10-2021, marchio Sigmar Italia Spa. Il motivo della segnalazione è indicato in ...