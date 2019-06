Si chiama Renato Paratore | ed è il futuro del golf italiano

agi

(Di giovedì 13 giugno 2019) Due italiani parteciperanno agli Us Open a Pebble Beach, un campo diche guarda sull'oceano, in California, insieme ai migliori giocatori del mondo e ai due favoriti dei bookmakers, Brooks Koepka e Dustin Johnson. Uno, Francesco Molinari, 37 anni l'8 novembre, ha già riscritto la storia del green azzurro, l'altro,, 23 anni il 14 dicembre, promette benissimo. Un veterano, già campione di un Major, l'Open Championship 2018, che si è qualificato di diritto, da numero 6 del ranking mondiale (11 europeo), e un esordiente a questo livello che è passato per le qualificazioni (106 nella race to Dubai europea, e 364 del mondo). Nel 2017, a 20 anni, ha vinto il primo titolo European Tour, il Nordea Masters in Svezia e ha nella Roma e in Francesco Totti una vera passione., come mai un esperto come Massimo Scarpa, ...

