Sfilata di ambulanze per festeggiare Alfieri | Asl sospende la convenzione

Capaccio Paestum : Sfilata di ambulanze per il sindaco del PD (VIDEO) : Polemiche a Capaccio Paestum (Salerno) dopo l’elezione a sindaco di Franco Alfieri, sostenuto da liste del Partito Democratico. Noto come il “sindaco delle fritture” per un audio in cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lo invitava a raccogliere voti offrendo appunto le fritture agli elettori, Alfieri già stato primo cittadino di Agropoli. Dopo la vittoria del ballottaggio a Capaccio Paestum, come denuncia il consigliere ...