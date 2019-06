Sentenza Uefa Manchester City | uscita verdetto in diretta – LIVE

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS/ La Sentenza Uefa potrebbe avvicinare Pep ai bianconeri : GUARDIOLA sarà il prossimo ALLENATORE della JUVENTUS? Tutto ruota attorno alla sentenza UEFA per il City, ma ci sono info discordanti

Sentenza Uefa Manchester City domani ufficiale - arriva una conferma : Sentenza Uefa Manchester City domani ufficiale, arriva una conferma Secondo il giornalista sportivo di Rai2 Paolo Paganini domani giovedì 13 giugno 2019 scatta l’ora X della Sentenza Uefa sulle presunte violazioni del Fair Play finanziario da parte del Manchester City. Strane tempistiche Con la Sentenza potrebbe arrivare anche l’esclusione dalla Champions League, oltre a un pesante “blocco” del mercato in entrata, per il Manchester ...

Momblano : oggi il Sarri day - Guardiola è tramontato (Sentenza Uefa per le lunghe) : Alla vigilia di quello che viene considerato il Sarri day Momblano torna a parlare di Guardiola, ma soprattutto conferma il nome di Sarri. Dopo settimane in cui il giornalista ha difeso la posizione di Guardiola alla Juve come l’unica che Agnelli avesse mai preso in considerazione, già l’altro giorno aveva virato e confermato che il nome di Sarri circolava in ambienti bianconeri. Ieri sera ha confermato che le voci convergono su ...

Momblano : “Sarri freme ma la Juve non ha fretta e aspetta la Sentenza Uefa per il City” : Momblano non è sparito. Sembrava sconfitto, sull’orlo di capitolare, quasi rassegnato all’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. E invece Momblano c’è. E’ tornato a parlare. Non di Guardiola ma proprio di Sarri. Specificando però che non è una pista di cui è molto informato non avendoci lavorato. «C’è sicuramente un filo solido con l’ipotesi Sarri alla Juve e da quello che mi risulta Sarri ...

Delusione in casa Milan - la Uefa rimanda la Sentenza attesa per oggi : Fumata grigia per il Milan, nulla di fatto ancora sul fronte Uefa che ha deciso di attendere il parere del Tas per decidere l’eventuale sanzione per i rossoneri. Delusione in casa Milan ovviamente che aspetta già oggi di sapere se gli sarebbe stata comminata l’esclusione dalla Europa League 2019/2020 per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio nel triennio 2016-2017-2018. La situazione è ferma dunque perché il Tas era già ...

Bellinazzo su Twitter : “Per la Sentenza Uefa sul City bisognerà attendere 7-10 giorni” : Marco Bellinazzo anticipa su Twitter che la sentenza Uefa per il flair paly finanziario sul Milan dovrebbe uscire in giornata, ma soprattuto che per quella del City si dovranno attendere 7-10 giorni. In un secondo tweet specifica che la sentenza è in fase di relazione, il che significa che la decisione per la panchina della Juve, se fosse veramente legata alla possibilità di Guardiola di liberarsi dalla squadra di Manchester dovrebbe farsi ...

MILAN - Sentenza Uefa IN SETTIMANA/ Bellinazzo : 'Nel 2020 ulteriore sanzione' : MILAN, SETTIMANA decisiva: si attende la SENTENZA UEFA che potrebbe anche determinare l'esclusione dalle coppe. Gli scenari possibili per i rossoneri