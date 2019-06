Sembri Avril Lavigne fatta di eroina Ferragni attacata su Instagram

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Mariangela Garofano Chiaraè finita di nuovo nell'occhio del ciclone degli haters per aver condiviso una foto in cui, complice un makeup molto "dark", è stata definita un esempio sbagliato per le teenagers Chiara, tornata a Los Angeles per impegni lavorativi e passare del tempo con la famiglia, è finita di nuovo sotto la lente d’ingrandimento degli haters. Nelle ultime ore la biondissima influencer cremonese ha condiviso una foto durante uno shooting fotografico, in reggiseno nero, minigonna di strass rosso fuoco e un makeup molto “dark”. “Today on set”, scrive lanella didascalia della foto, in cui sfoggia lunghi e liscissimi capelli biondi. E al pubblico, sempre attento ad ogni sua mossa, non è sfuggito un particolare: “teenager!”, le ha scritto un utente, riferendosi al suo look. “The Italian!”,“Ed è subito...