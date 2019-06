Selfie sorridenti a Chernobyl dopo il boom della serie Il produttore | Rispettate

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Comportatevi con rispetto per chi ha sofferto e si è sacrificato”. Craig Mazin, ilHBO “”, commenta così la moda del momento di scattareinappropriati nella Zona di Esclusione. Il programma televisivo sta avendo un enorme successo, spingendo sempre più persone a visitare le zone del disastro.″È meraviglioso che #HBO abbia ispirato ondate di turisti nella Zona di Esclusione”, ha scritto su twitter Craig, biasimando però gli scatti inappropriati . Il problema non sono le foto in sé, ma il tipo di immagini scattate. I visitatori, infatti, sono ritratti in pose vittoriose e con il sorriso stampato in faccia. C’è anche chi si spoglia o fa dell’ironia sulla zona. Latv di cinque puntate, in onda in Italia su Sky, racconta i retroscena ...

Stefy_cm8 : @_LuigiJMC Ma ti pare che ti fai selfie provocanti o video stupidi o sorridenti lì davanti? Ma io non ho parole. - moondongmin_ : RT @sooltanjasmine: stessa energia di quelli che si fanno i selfie tutti belli sorridenti e felici ad auschwitz - diphylleiagrai : RT @sooltanjasmine: stessa energia di quelli che si fanno i selfie tutti belli sorridenti e felici ad auschwitz -