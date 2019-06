Scuola Toscanini | presentato alfabeto per educazione sentimentale

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Roma – A segnare le differenze tra maschi e femmine, si inizia gia’ da piccoli, quando colori, sport ed emozioni finiscono per determinare l’uno o l’altro genere. Stereotipi che con il tempo si radicano e portano a fenomeni preoccupanti come la violenza di genere, gli abusi, il femminicidio. Il progetto ‘ABC, alfabeti per l’oggi nel teatro dellamedia ‘’ di Roma, nasce per prevenire le conseguenze fisiche e psicologiche della violenza di genere, educando i piu’ piccoli e cosi’ evitare che le bambine di oggi siano le vittime di domani. “Bisogna agire da subito con i piccoli maschi, per non farli diventare uomini violenti dopo- ha detto Sabrina Alfonsi, presidente del I municipio di Roma capitale, dove gia’ lo scorso anno era stata promossa un’iniziativa ...

