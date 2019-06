Scuola | scoppia la polemica all’esame di maturità | Miur sostituisce prof razzista

Lezione di arabo a Scuola per favorire l’integrazione - ma scoppia la polemica : Bufera a Cernusco (Milano) su una Lezione pagata con i fondi gestiti dal Comune a guida dem e affidata a un’insegnante...

A Scuola arriva l'ora d'arabo per i bambini italiani. E scoppia la polemica : "Oggi a scuola ho imparato a scrivere il mio nome in arabo". La frase, riportata dal quotidiano Il Giorno, a prima vista innocente, pronunciata da un'alunna della seconda elementare di Cernusco sul Naviglio, vicino a Milano, ha scatenato in realtà un putiferio politico. Tutto per colpa della lezione pagata con fondi gestiti dal Comune, a guida Partito Democratico, e affidata a un insegnante madrelingua, con lo scopo di aiutare l'inserimento ...

Lezioni d'arabo a bimbi italiani - scoppia la polemica a Scuola : Valentina Dardari In un istituto elementare di Cernusco sul Naviglio, comune targato Pd, Lezioni di arabo agli alunni. Insorge la Lega In una scuola elementare di Cernusco sul Naviglio, comune in provincia di Milano, è scoppiata una guerra un po’ religiosa e molto politica, dopo che gli alunni, italiani, a maggio hanno assistito a una lezione di arabo. Dura la reazione di alcuni esponenti della Lega e richiesta di spiegazioni da ...

Scuola - Bussetti pensa ai compiti delle vacanze : scoppia la polemica : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto, nelle ultime ore, per ‘suggerire’ agli insegnanti di dare pochi compiti per le vacanze agli studenti. In un post pubblicato su Facebook, infatti, si legge: ‘Buon fine anno scolastico e mi raccomando cari insegnanti, pochi compiti per queste vacanze!’ Bussetti sui compiti delle vacanze, Anief ribatte: ‘Banalità che invadono la libertà di ...

Scuola - scoppia il caso della docente sospesa a Palermo : Sta facendo particolarmente discutere il caso della docente sospesa a Palermo per non aver vigilato sui propri alunni in merito ad una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il provvedimento nei confronti dell’insegnante prevede una sospensione di 15 giorni e il dimezzamento dello stipendio. La sospensione è scattata in seguito ...

Scuola - niente foto di gruppo : scoppia la polemica contro la dirigente scolastica : niente foto di classe in una Scuola elementare di Trieste: lo ha deciso la dirigente scolastica a tutela della privacy. La motivazione trova riscontro alle nuove normative europee entrate in vigore il 25 maggio 2018. La notizia, riportata dal quotidiano ‘Il Giornale’, sta generando polemiche: non è possibile, quindi, poter avere uno scatto da conservare nel proprio cassetto, un bel ricordo da tenere stretto per i prossimi anni? ...