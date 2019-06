Scuola | PAS e precariato docenti ultime notizie | comunicato ufficiale dei parlamentari M5S

Scuola - precariato ultime notizie : siglato accordo Bussetti-sindacati su Pas e fase transitoria : I sindacati FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams hanno annunciato, attraverso la pubblicazione di un comunicato congiunto, la sottoscrizione di un’intesa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alla questione riguardante il reclutamento dei precari e l’accesso a un percorso abilitante speciale. precariato, firmata intesa Miur-sindacati su PAS e fase ...

Scuola - precariato e PAS ultime notizie : Bussetti conferma ‘nuovi bandi di concorso in estate’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha confermato al quotidiano ‘Il Mattino’, l’imminente arrivo dei bandi di concorso ordinario riguardante la Scuola dell’infanzia e primaria e quello relativo alla Scuola secondaria di primo e secondo grado. Bussetti: ‘bandi di concorso in arrivo quest’estate’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato come il Governo abbia inaugurato ...

Scuola - precariato docenti e PAS ultime notizie : Pittoni risponde alle polemiche su comunicato sindacati : Il senatore leghista Mario Pittoni, ha risposto tramite un post su Facebook, alle polemiche che sono divampate in seguito al comunicato diffuso dai sindacati sul tavolo di confronto con il Ministero dell’Istruzione per i PAS. La polemica sui PAS I sindacati, come vi abbiamo già relazionato in precedenza, hanno informato di quanto segue: ‘È stata oggetto di discussione la possibilità di consentire l’accesso ai soli fini abilitanti ai ...

Scuola - docenti precari e Pas ultime notizie : doppio binario o percorso unico? : La questione riguardante la stabilizzazione dei docenti con 36 mesi di servizio sembra aver subìto una frenata dopo l’incontro tenutosi ieri al Ministero dell’Istruzione. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ riferisce in merito al confronto che ha visto la presenza, almeno nelle battute iniziali, del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. doppio binario o percorso unico? La proposta elaborata ...

Scuola - precariato docenti e PAS ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Si è tenuto ieri, 3 giugno, un nuovo incontro tra le Organizzazioni Sindacali e il Miur in merito alla questione legata al reclutamento docenti. I sindacati rendono noto di aver raggiunto importanti punti di convergenza con l’Amministrazione Centrale, rappresentata in primis dal Capo di Gabinetto, dottor Giuseppe Chiné. Il Miur ha avvolto la richiesta di avviare un ‘percorso abilitante riservato a tutti i docenti precari con 36 mesi ...

Concorso Scuola e Pas - proposta ufficiale dei sindacati : accesso anche ai docenti di ruolo : Nel 2019 ci sarà una doppia possibilità, per i docenti e gli aspiranti tali, di stabilizzare la propria posizione all’interno del mondo scolastico. In primis sarà avviato il Pas (percorso abilitativo speciale) per i docenti con 36 mesi di servizio alle spalle che potranno accedere al ruolo, dopo aver superato l’anno di prova presso un istituto scolastico. Molto probabilmente, come dichiarato oggi dal senatore Pittoni, il primo scaglione di ...

Scuola - PAS docenti 36 mesi e reclutamento ultime notizie : fissato incontro chiave Governo-sindacati : Il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì prossimo, 3 giugno, alle ore 12,30 per la prosecuzione dei lavori del tavolo tematico sul reclutamento scolastico. Lo hanno annunciato i sindacati attraverso una nota pubblicata sui rispettivi siti ufficiali: ‘Ci aspettiamo che l’amministrazione – scrive la Flc-Cgil – che già si è informalmente espressa sulle nostre rivendicazioni, dia una ...

Scuola - PAS docenti con 36 mesi ultime notizie : pronto l’emendamento : E’ pronto l’emendamento al Decreto Legislativo N. 59/2017 della riforma Buona Scuola di Renzi che introdurrà delle sostanziali modifiche per i docenti che possiedono almeno 36 mesi nella Scuola pubblica italiana. Il numero dell’atto è 1807. In primo piano, gli ormai noti Percorsi Abilitanti Selettivi, meglio noti con il termine di PAS, oltre al concorso agevolato. L’emendamento in questione non è stato ancora sottoposto ...

Concorso Scuola - al via il Pas : subito la cattedra ai docenti con più titoli e servizio : Nei giorni scorsi il Ministro dell’Istruzione e della Ricerca, Marco Bussetti, ha accettato la proposta dei sindacati di attivare il percorso abilitativo speciale per i docenti (PAS). Sicuramente si tratta di un passo importante da parte del Miur che, in questo modo, dimostra di avere l’intenzione di contrastare il problema del precariato all’interno del mondo scolastico. Infatti tantissimi docenti con esperienza pluriennale di insegnamento ...

Scuola - sì al PAS per i docenti con 36 mesi : ecco l’emendamento al Decreto Crescita : PAS, ci siamo. E’ quasi pronto, infatti, l’emendamento al Decreto Crescita riguardante l’istituzione di un percorso abilitante straordinario a favore di tutti i docenti con tre annualità di servizio oltre al quale verrà data la possibilità di partecipare a un nuovo concorso riservato straordinario. Quasi pronto l’emendamento al Decreto Crescita: OK al PAS per i docenti con 36 mesi La notizia è stata pubblicata ...

Concorso Scuola - ok al Pas : servizio potrebbe essere valido anche nella paritaria : Nei giorni scorsi il Ministro Bussetti ha accettato la proposta dei sindacati riguardante il Pas (Percorso abilitativo speciale). L'obiettivo è quello di ridurre il precariato all'interno del mondo scolastico, facilitando il percorso dei docenti che da anni svolgono questo lavoro ma non sono ancora riusciti ad ottenere una cattedra. Ma chi potrà accedere al Pas? Questo percorso sarà aperto ai docenti con almeno tre anni di servizio, uno dei ...

Concorso Scuola : in arrivo il bando per la primaria - via libera al Pas per la secondaria : Soltanto la scorsa settimana i sindacati legati al mondo scolastico avevano inoltrato al Ministro dell'Istruzione una proposta riguardo alla formazione ed al reclutamento degli insegnanti con tre anni di servizio (36 mesi). Ebbene il Ministro Bussetti ha risposto positivamente e ha deciso - dunque - di concedere il lascia passare per il Pas, e cioè il percorso abilitante straordinario riservato ai docenti con tre annualità di lavoro. Tale ...

Scuola - precariato ultime notizie : pressing per PAS e concorso docenti con 36 mesi : Non si è parlato solo di contratto nell’incontro tenutosi lunedì scorso al Miur tra il governo e i sindacati, ma anche di reclutamento: in una nota congiunta, le sigle sindacali che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile hanno sottolineato come si è parlato anche dei molti precari della Scuola con più di 3 anni di servizio, compresi i facenti funzione di DSGA. Pas e concorso docenti con 36 mesi di servizio: il Miur prende ...