Scoperta un’alleata dei tumori che dà il via alla malattia | il cancro potrebbe essere

(Di giovedì 13 giugno 2019) Un gruppo di scienziati del Laboratorio di Scienze Mediche dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, guidati dbiologa molecolare Debora Angeloni, hanno scovato un nuovo elemento che promette difondamentale per comprendere lo sviluppo deisolidi, ovvero quelli più diffusi. La ricerca portata a termine permetterà così di aggredire il tumore fin dsua formazione, ma solo in seguito ad ulteriori e più approfonditi studi che ne possano verificare la possibilità di arrivare ad applicazioni terapeutiche. Lo studio che ha portato a questa, validata senza condurre test su animali, è stato pubblicato sulla rivista internazionale “Biochimica et Biophysica Acta – Molecular Basis of Disease“. Colpendo una proteina, già nota ai ricercatori italiani e detta Mical2, è possibile ”disabilitare” ...

