Scherma | Europei 2019 | i favoriti del fioretto maschile Chi può battere gli azzurri?

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’Italia punta ad essere nuovamente assoluta protagonista nelaglidi. Nella gara che aprirà la rassegna continentale di Düsseldorf (Germania) i nostri portacolori partiranno come principalidella gara individuale e c’è la concreta possibilità di vedere per il terzo anno consecutivo duesalire sul podio. I riflettori saranno puntati ovviamente su Alessio Foconi, campione del mondo in carica e numero uno del ranking. Il 29enne ternano in Coppa del Mondo si è confermato il più forte, salendo sul podio in sei delle otto gare stagionali, ottenendo due vittorie, a Parigi e poi nel Grand Prix di Shanghai, ultima gare della regular season. In carriera Foconi non ha mai vinto medaglie agli, ma la prima potrebbe essere del metallo più pregiato, perché per come sta tirando in questo momento, si presenterà sulle pedane di Düsseldorf ...

