Sblocca cantieri | ok della Camera | è legge Conte | “Ora possiamo accelerare su opere”

Camera : decreto Sblocca-cantieri è legge : 19.49 Via libera della Camera al decreto legge 'sblocca-cantieri': 259sì, 75 no, 45 astenuti. Il provvedimento, su cui il governo ha posto la fiducia, è stato approvato definitivamente dal Parlamento e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. A cosa serve? Accelera il passaggio dal progetto al cantiere, semplifica: dai commissari straordinari per riavviare le opere in stallo all'urgenza per contratti pubblici e interventi ...

Sblocca cantieri : Confartigianato Veneto - serve tregua normativa (3) : (AdnKronos) - "In tale quadro giuridico sono più le incertezze che le certezze che lasciano gli operatori del settore perplessi sulla reale efficacia “Sbloccante” di questa norma", sottolinea Confartigianato Veneto. “Troppe modifiche sono state apportate al Testo Unico negli ultimi tre anni - conclu

Sblocca cantieri - il governo pone la fiducia alla Camera. Fischi dall’opposizione : Il governo ha posto la fiducia sul decreto Sblocca cantieri, in discussione alla Camera. Lo ha annunciato il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, intervenendo in Aula. L’opposizione ha accolto la proposta con Fischi e grida. La seduta dell’Aula è stata sospesa ed è stata convocata la conferenza dei capigruppo. Il 6 giugno scorso il Senato ha approvato il testo con 142 voti a favore, 94 contrari e e 17 astenuti, dopo una ...

Altro che Sbloccacantieri : a Savona l’ultimo cantiere è a rischio : A Savona, nel cantiere che nel 75 costruì lo yacht di Khashoggi (il “Mohammedia”, secondo il Lloyd’s register, una delle barche più belle mai costruite), la temperatura emotiva dei dipendenti ricorda quella della corazzata Potemkin. “Io lavoravo qui già a 18 anni e l’ho vissuta tutta questa storia – dice amaro Gianni Rocca – negli anni 60, quando la collina è franata sull’area in cui si varano le barche, abbiamo passato ...

Sblocca cantieri - tutte le modifiche al testo approvato in Senato : Il decreto Sblocca Cantieri è stato approvato al Senato in un testo contenente numerose modifiche, necessarie a raggiungere un'intesa fra Lega e Movimento 5 Stelle. Il cambiamento più consistente riguarda un ridimensionamento di un emendamento del Carroccio che voleva sospendere per due anni il codice degli appalti. Dall'Autorità nazionale Anti Corruzione però avvertono: "Con queste variazioni c'è rischio corruzione".Continua a leggere

Cosa cambia con l'approvazione dello Sblocca cantieri : Arriva il primo disco verde al decreto sblocca cantieri. Dopo un iter a singhiozzo, il Senato ha approvato con 142 voti favorevoli, 94 no e 17 astenuti il provvedimento che ora passa alla Camera per il via libera definitivo per la conversione in legge entro il 17 giugno. Lo sblocca cantieri è stato terreno di scontro all'interno della maggioranza che ha visto scricchiolare in più occasioni la sua tenuta, già provata nel post ...

Sblocca cantieri - Cantone : "Le modifiche rischiano di aumentare la corruzione" : Le modifiche che Lega e Movimento 5 Stelle stanno apportando al decreto Sblocca cantieri tramite emendamenti e subemendamenti stanno creando un'enorme confusione, al punto che in questa fase di lavoro è pressoché impossibile individuare un testo valido che gli esperti possono analizzare per fare le dovute valutazioni. A sostenerlo è il magistrato Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) nel corso della sua ...

Approvato lo "Sblocca Cantieri" - ma per l'Anac aumenta solo il rischio corruzione : Il presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone sottolinea come il governo sia stato più attento all'idea del...

Sblocca cantieri - il Senato approva il decreto : ora passa alla Camera : Il Senato ha approvato il decreto Sblocca cantieri, con i voti favorevoli solamente di Lega e Movimento 5 Stelle. Si chiude, quindi, lo scontro interno alle due forze di maggioranza sul provvedimento e sulla sospensione del codice degli appalti chiesta dalla Lega, ma accolta solo parzialmente. Ora il decreto passerà alla Camera.Continua a leggere