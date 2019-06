Sara Affi Fella vuole tornare in tv | ' Mi piacerebbe fare il Grande Fratello'

Sara Affi Fella : la convivenza col nuovo fidanzato e il ritorno in tv : Sara Affi Fella oggi: dove e quando ha conosciuto il nuovo fidanzato A quasi un anno dallo scandalo che l’ha travolta, Sara Affi Fella è cambiata. L’ex tronista di Uomini e Donne è andata avanti, grazie all’aiuto della famiglia e delle amiche più care. Ma anche grazie ad un ragazzo speciale: il calciatore Francesco Fedato. […] L'articolo Sara Affi Fella: la convivenza col nuovo fidanzato e il ritorno in tv proviene da ...

Gianni Sperti lancia una velenosa frecciatina contro Sara Affi Fella : 'Chi è?' : Dopo essersi fatta tatuare una parola grammaticalmente errata in inglese, Sara Affi Fella è tornata ad essere tra le persone più discusse sul web. L'ex tronista di Uomini e Donne era passata in secondo piano in tutti questi mesi. Questa terribile gaffe, però, l'ha fatta tornare a pieno regime tra gli argomenti di gossip più diffusi. In merito alla questione è intervenuto anche l'opinionista Gianni Sperti. Quest'ultimo era stato tra i più ...

Ecco la sua risposta! Sara Affi Fella presa di mira per un tatuaggio sbagliato : Sara Affi Fella è stata presa di mira dal web dopo aver mostrato il suo ultimo tatuaggio che riportava, però, un grave errore grammaticale che faceva perdere il senso alla frase. Felice per il nuovo tatuaggio che si stava facendo, Sara ha mostrato orgogliosa ai suoi follower ciò che si è fatta incidere sulla spina dorsale, ma i più attenti hanno subito notato che c’era un evidente errore grammaticale che dava un senso diverso alla frase ...

Sara Affi Fella dopo la gaffe sul tattoo : 'Non me ne frega un ca...di quello che scrivete' : In queste ore si sta facendo un gran parlare del nuovo tatuaggio di Sara Affi Fella: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è incappata in una gaffe non da poco, che le è costata critiche e prese in giro sui social network. dopo aver letto i tanti commenti negativi che le sono stati inviati sull'errore grammaticale presente nella frase in inglese che si è tatuata, la napoletana ha usato Instagram per replicare a muso duro: la giovane, ...

Di nuovo bufera su Sara Affi Fella che ha mostrato il nuovo tatuaggio con un errore grammaticale! Leggi la replica dell’ex tronista : Ieri Sara Affi Fella ha pubblicato la foto del suo nuovo tatuaggio sulla schiena. Si tratta di una frase in inglese che purtroppo contiene un grosso errore grammaticale. Non appena le sue follower le... L'articolo Di nuovo bufera su Sara Affi Fella che ha mostrato il nuovo tatuaggio con un errore grammaticale! Leggi la replica dell’ex tronista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Maria De Filippi - Sara Affi Fella si scusa : “Rifarei Temptation Island” : Sara Affi Fella chiede scusa a Maria De Filippi: le sue parole Sara Affi Fella, come molti sapranno ormai a menadito, è finita nella bufera per aver preso in giro tutta la redazione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Difatti la ragazza ha partecipato a Uomini e Donne non certo per trovare l’uomo della sua vita, bensì solo per ottenere maggiore popolarità e visibilità. Una messinscena scoperta poi dalla redazione della ...

Sara Affi Fella - il tatuaggio è scritto sbagliato e lei cancella la foto : Certi errori sono difficili da cancellare, soprattutto se incisi sulla pelle. Lo sa bene Sara Affi Fella, ex tronista passata alla storia di Uomini e donne per aver ordito una vera e propria frode ai danni del pubblico e della trasmissione e che ora torna a far parlare di sé per una mossa non esattamente riuscita. Sara infatti con grande entusiasmo ha realizzato delle stories mentre si faceva tatuare dal tatuatore di fiducia nuovi disegni sul ...

Sara Affi Fella - critiche tatuaggio - duro sfogo : “Non me ne frega un ca..” : Sara Affi Fella, il presunto errore sul tatuaggio: pioggia di critiche per l’ex tronista di Uomini e Donne duro sfogo quello che stamattina Sara Affi Fella fa sulla sua pagina Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare a un commento molto negativo nei confronti di chi, in queste ultime ore, pare la […] L'articolo Sara Affi Fella, critiche tatuaggio, duro sfogo: “Non me ne frega un ca..” proviene da ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : l'errore grammaticale nel tatuaggio fa sorridere il web : Sara Affi Fella ne ha combinata un'altra delle sue: dopo essere stata sulla bocca di tutti per mesi con le bugie che ha raccontato quando era tronista di Uomini e Donne, la napoletana è tornata al centro del gossip per un motivo molto più leggero. Ieri la ragazza ha condiviso con i suoi followers la foto del nuovo tatuaggio che ha deciso di fare sulla schiena: peccato che nella frase in inglese che si è fatta imprimere sulla spina dorsale ci ...

Sara Affi Fella si tatua una frase in inglese ma sbaglia la grammatica e rimuove la foto : Sara Affi Fella è una delle ex troniste di Uomini e Donne. La ragazza è stata per un lungo periodo sottoposta a diverse critiche perché durante il suo percorso all'interno del programma era in realtà fidanzata con Nicola Panico. Una volta emersa la vicenda, i suoi fan su Instagram erano iniziati a calare vertiginosamente, tanto che la donna aveva deciso di chiudere temporaneamente il profilo. Gli insulti nei suoi riguardi non erano mancati su ...

Sara Affi Fella si tatua una frase in inglese (sbagliata) sulla schiena : ecco la foto : Piccolo grande incidente di percorso "beauty" per Sara Affi Fella, uno dei volti più noti di Uomini e Donne diventata tristemente celebre per aver frequentato l'ex fidanzato Nicola Panico fuori dalla trasmissione e contro il volere della redazione.Nelle ultime ore, infatti, l'influencer e ex tronista si è resa protagonista di uno scivolone (a sua insaputa) già diventato virale in rete. Sara Affi Fella si è infatti rivolta ad un tatuatore ...

Angela Nasti - paragonata a Sara Affi Fella di U&D - sbotta : 'Non cerco like facili' : Quello che sta facendo Angela Nasti dopo aver terminato il suo percorso a Uomini e Donne, ha ricordato a tanti Sara Affi Fella: esattamente come la contestata ex tronista ha fatto un anno fa, la napoletana ha lasciato il fidanzato a casa per fare un viaggio a Ibiza. La giovane prima si è esposta per difendersi dai tanti attacchi che sta ricevendo sui social network, e poi ha spiegato perché sui suoi account non compare nessuno scatto con Alessio ...

Angela Nasti come Sara Affi Fella? Piovono accuse sulla scelta di Alessio - lei sbotta : Uomini e Donne, Angela Nasti criticata dopo la scelta di Alessio Campoli Angela Nasti e Alessio Campoli stanno insieme da circa dieci giorni. La scelta della tronista a Uomini e Donne è ricaduta sul romano, che ha preferito a Luca Daffrè, ma evidentemente i fan di quest’ultimo non credono alla scelta fatta dalla tronista. Anzi, […] L'articolo Angela Nasti come Sara Affi Fella? Piovono accuse sulla scelta di Alessio, lei sbotta ...

Sara Affi Fella : il suo stato di salute è cagionevole ma vorrebbe diventare mamma : Non si spengono i riflettori per l'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella. Sebbene la giovane di Venafro sia scomparsa dalla scena pubblica per un breve periodo dopo lo scandalo che l'ha coinvolta, adesso è tornata a fare parlare di sé. Ha riaperto infatti il suo profilo Instagram – anche se, a tratti, lo rende privato – ed è di nuovo felice e innamorata, proprio come il suo ex Nicola Panico. Ai fan parla proprio tramite i social, ...