Salvini blocca la Sea Watch Non entri nelle nostre acque

Roma - manifestazione pubblico impiego : Digos blocca striscione su Salvini e Di Maio : E' ancora "guerra allo striscione". Durante la manifestazione sindacale unitaria dedicata al pubblico impiego in programma oggi a Roma, la Digos - secondo quanto denunciato da Michelangelo Librandi, segretario generale della Uil Fpl - avrebbe bloccato uno striscione contenente una vignetta ironica con protagonisti i ministri Di Maio e Salvini. Il sindacato aveva intenzione di metterlo al Pincio. Lo striscione Stamattina i sindacati sono scesi ...

Sindacati a Roma - bloccato striscione Uil contro Di Maio e Salvini. Questura : Pincio tutelato - non esporlo lì : Sindacati in piazza oggi a Roma con una manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. Il corteo è...

Manifestazione sindacati - Uil : bloccato striscione Di Maio-Salvini : Manifestazione sindacati, Uil: bloccato striscione Di Maio-Salvini Nel manifesto si vedono i fumetti dei leader di Lega e M5s. Il segretario generale della Uil Fpl, Michelangelo Librandi, ha raccontato che “è intervenuta la Digos, dicendo che visto che lo striscione era contro i due vicepremier non poteva essere ...

Roma - Digos blocca striscione su Salvini e Di Maio. Uil : “Siamo piantonati - non dobbiamo aprirlo” : “Volevamo mettere lo striscione al Pincio questa mattina ma ci hanno bloccato perché troppo grande. Abbiamo poi provato a metterlo per strada ma è intervenuta la Digos, dicendo che visto che questo striscione era contro i due vicepremier non poteva essere aperto”. Quelli della Uil lo definiscono “ironico”, ma quello striscione di 108 metri quadri preparato in occasione della manifestazione unitaria sul pubblico impiego ...

ACCORDO SBLOCCA CANTIERI - TREGUA LEGA-M5S/ Esulta Salvini sul Codice Appalti : SBLOCCA CANTIERI, Lega e M5s trovano ACCORDO dopo appello Conte. Le parole di Romeo e Patuanelli: Salvini Esulta, sospesi alcuni punti Codice Appalti

Sblocca cantieri - accordo Salvini-Di Maio : «Sospesa parte del codice appalti». Giovedì il voto : Dopo la «lunga e cordiale» telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio della mattinata, all'indomani dell'ultimatum di Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e...

Sblocca cantieri - Conte : 'Rischio caos con il super-emendamento della Lega' | 'Bene ritorno al dialogo Salvini-Di Maio' : "Il super-emendamento della Lega rischia di creare il caos". Lo ha affermato Giuseppe Conte, al suo arrivo a Torino per la bilateriale Italia-Commissione Ue per delineare nuove misure contro l'...

Sblocca cantieri - Salvini piega Di Maio e Conte : trovato l'accordo - sospeso codice appalti. Comanda la Lega : Alla fine vince Matteo Salvini. trovato l'accordo sul Dl Sblocca cantieri che aveva fatto interrompere bruscamente il CdM di lunedì sera. Decisiva la convergenza del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 1.7 al decreto legge avanzato dalla Lega, quello che prevede una sospensione di 2 anni del codice