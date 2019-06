Saldo e stralcio 2019 | scadenza il 31 luglio | requisiti | domanda | istruzioni

leggioggi

(Di giovedì 13 giugno 2019) Niente più conto alla rovescia al 30 aprile per ladel: l’emendamento a firma lega presentato al Decreto crescita, che chiedeva una proroga della misura, è stato approvato. Risultato: c’è tempo fino al 31per inviare il modulo di adesione all’Agenzia delle entrate e approfittare di questa opportunità di Pace fiscale, messa a disposizione per i contribuenti con debiti pendenti che si trovino in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Assieme al, il 31scade anche il termine per presentare il modulo di adesione ad un’altra opportunità: la rottamazione ter. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta e cosa bisogna fare per non perdere l’opportunità di pagare in modo agevolato le vecchie cartelle pendenti e qualisono necessari per aderire al. La Legge di bilancio ...

