Saint Laurent Rive Droite | lo sfaccettato universo della griffe in un nuovo concept store

Saint Laurent sceglie Finn Wolfhard di «Stranger Things» : Finn Wolfhard, interprete di Mike Wheeler in Stranger Things, come tutte le giovani star protagoniste della serie tv, negli ultimi anni ha raggiunto un enorme successo: in attesa della terza stagione dello show firmato Netflix infatti, l'attore ha conquistato anche nuovi ruoli sul grande schermo, tra cui i film IT e The Addams Family, e parallelamente continua la sua carriera come cantante e chitarrista nella band indie rock Calpurnia. Un ...

Keanu Reeves - splendido 50enne per Saint Laurent : Dopo il rapper Travis Scott, Saint Laurent ha reclutato un altro celebre volto per la nuova campagna dedicata alla moda uomo per l’Autunno/Inverno 2019. Questa volta si tratta nientemeno che di Keanu Reeves, leggendario attore lanciato alla grande da pellicole di culto come Point Break, Piccolo Buddha, Belli e dannati e diventato celebre nel mondo vent’anni fa con la trilogia Matrix interpretandone il protagonista. Oggi ...

Keanu Reeves è il nuovo volto di Saint Laurent - e non è una bufala : Dopo Travis Scott, è Keanu Reeves il volto della nuova campagna firmata dalla maison Saint Laurent. L'annuncio, come succede spesso negli ultimi tempi nel mondo della moda, è arrivato attraverso la pagina ufficiale di Instragram del direttore creativo Anthony Vaccarello e della maison stessa. Gli scatti sono stati affidati al fotografo britannico David Sims, al momento ne sono stati veicolati solo due e ritraggono l'attore ...