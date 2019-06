Rugby | Mondiali Under20 2019 | l’Italia affronterà la Scozia | obiettivo non retrocedere

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Al termine della fase a gironi deiUnder 20 disono stati resi noti gli accoppiamenti delle gare che metteranno in palio il titolo, i posti dal quinto all’ottavo e dal nono al dodicesimo, ovvero che determineranno la squadra che dovrà: l’Italia, quarta ed ultima nel Girone B,la, ultima nel Girone C, nella sfida per evitare la finale per l’11° posto, che in pratica sarà un vero e proprio spareggio retrocessione. Nel 2020 inoltre la rassegna verrà ospitata nel Bel Paese e sarebbe un peccato non essere della partita.Under 20– 17 giugno (orari italiani) Semifinali ore 18.00 Argentina v Australia ore 20.30 Sudafrica v Francia Semifinali 5° posto ore 15.30 Nuova Zelanda v Galles ore 20.30 Irlanda v Inghilterra Semifinali 9° posto (la 12ma retrocede) ore 15.30v Italia ore 18.00 Georgia v ...

