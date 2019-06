Roma | morto in moto contro un cavallo | l' animale era stato segnalato poco prima al 112

Roma - palazzina esplosa alla Massimina/ Video - un morto carbonizzato : fuga di gas? : Roma, palazzina esplosa e semi-crollata alla Massimina: morto carbonizzato un 80enne, probabile fuga di gas nel seminterrato. Il Video dei Vigili del Fuoco

Roma - esplosione in una villetta : 1 morto : 20.51 esplosione e fiamme in una villetta di via Ciro Trabalza, in zona Massimina, alla periferia di Roma. Nella villetta di due piani abitano quattro nuclei familiari. All'interno della costruzione è stato trovato il corpo di un anziano. La deflagrazione sarebbe partita dal seminterrato. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri della stazione Ponte Galeria e di Ostia.

E' morto Mario Gullace - il figlio di Teresa che ispirò 'Roma città aperta' di Rossellini : La notizia data dall'Anpi durante un'iniziative del Campidoglio per celebrare i 75 anni della Liberazione

Il fotografo Pietro Coccia è morto nella sua casa Romana a 56 anni : E’ tornato alla casa del Padre il fotografo Pietro Coccia, morto nella sua casa romana a soli 56 anni. Il

Bergamo - contRomano in moto : morto 75enne : 21.30 Un uomo di 75 anni è morto schiantandosi con la sua moto sull'Asse interurbano di Bergamo. Dalle prime ricostruzioni, pare che il motociclista abbia imboccato contromano la strada. Vani i soccorsi del 118.Il motociclista era originario di Reggio Emilia.

Un ultraleggero è caduto vicino Roma - morto il pilota : Tragedia a Fiano Romano, comune in provincia della Capitale, dove oggi pomeriggio, poco dopo le 16,30, un aereo ultraleggero e' caduto per cause ancora da accertare. A perdere la vita il pilota, Antonio Viti, 49 anni originario di Castel Madama. L'uomo - secondo quanto si apprende - era arrivato al 'Campo Volo' con il suo ultraleggero e lì ne aveva affittato un altro. Appena partito però, dopo una virata, ha perso il controllo dell'aereo, ...

Paolo Tenna - l’ad della Torino Film Commission trovato morto a Roma : è precipitato dal 4 piano di un hotel - “era visibilmente ubriaco” : Sono ancora da chiarire le cause della morte di Paolo Stefano Tenna avvenuta la notte scorsa a Roma. Il corpo del 47enne amministratore delegato della Film Investimenti Piemonte, consigliere d’amministrazione della Film Commission Torino Piemonte e di Cinecittà Holding è stato ritrovato alle 6.30 di oggi in piazza San Bernardo a pochi passi da piazza Repubblica, sotto la finestra della stanza dell’hotel Mascagni dove alloggiava. Tenna si trovava ...

Roma - è morto il 19enne accoltellato ad Ostia dal padre di una ragazza di 15 anni : Purtroppo non c'è l'ha fatta il 19enne egiziano, Mohamed Gabr Mostafa Salem, che ieri pomeriggio è stato colpito a morte con un oggetto contundente da parte di un 38enne a Ostia, vicino la stazione dei bus del Lido. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto, insieme ad altre quattro persone, avrebbe fatto delle avances piuttosto spinte alla figlia 15enne dell'uomo, che non ci ha visto più, e con il ragazzo della giovane e ...