Roma | incendio agli studi Sky su via Salaria | evacuato il palazzo Traffico in tilt Video

Roma - incendio agli studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. SkyTg24 non funziona Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio Sky...

BUS Roma - PRINCIPIO D'INCENDIO IN CENTRO/ Atac "solo 10 roghi nel 2019" : è rivolta : Via Sistina a ROMA, bus elettrico brucia in CENTRO: Atac 'solo 10 incendi nel 2019', ma è rivolta passeggeri e cittadini. I mezzi noleggiati in Israele

Incendio Roma - si salva nudo sul cornicione/ Video choc - aveva appiccato lui il fuoco : Incendio in appartamento a Roma: ragazzo seminudo sdraiato su cornicione si salva dal rogo che aveva appiccato lui. Il Video choc e il salvataggio

Incendio a Roma - appartamento in fiamme : ragazzo si ripara sul cornicione [VIDEO] : Soccorso e salvataggio spettacolare ieri a Roma: un ragazzo si è rifugiato sul cornicione per fuggire dalle fiamme che stavano divorando il suo appartamento nel quartiere Appio Latino. Il giovane residente nello stabile di via Niso è stato recuperato dai vigili del fuoco mentre si trovava in bilico sul cornicione: è passato dalla finestra per sfuggire al rogo che aveva raggiunto anche la stanza dove si trovava. L’uomo è stato tratto in ...

Roma - ancora a fuoco un mezzo Atac - principio d'incendio nel minibus del Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...

Roma - principio di incendio su un bus elettrico Atac/ E' successo in via Sistina : Roma, un bus elettrico dell'Atac ha subito un principio di incendio stamattina in via Sistina: tanta paura ma nessuno è rimasto coinvolto

Incendio in Bed and Breakfast al centro di Roma - nessun ferito : Un Incendio si è sviluppato questa mattina in un Bed and Breakfast al primo piano di un edificio di 5 piani in via Urbana, zona Santa Maria Maggiore. Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, prontamente intervenute, hanno provveduto a spegnere l'Incendio sviluppatosi all'ingresso, evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze della struttura. A causa del fumo nero provocato dal rogo l'edificio è stato evacuato ma, spente le ...

Incendio a Centocelle - tifoso della Roma salva vite. Totti : 'Sei formidabile' : Spero ora stiano tutti bene', le sue parole a Centro Suono Sport. Una storia a lieto fine che ha colpito anche Francesco Totti , l'ex numero 10 ha inviato un video ringraziamento direttamente a ...

Incendio all'asilo nido di via Roma a Vittoria : Vittoria - Incendio in serata nell'asilo nido di via Roma a Vittoria. Non è la prima volta che la struttura comunale subisce atti vandalici. --

Ragazzo eroe due volte : dopo un suicida salva anziani da incendio a Roma : Riccardo Zaccaro, 22 anni, ha portato fuori un anziano dall'appartamento in fiamme poco prima che scoppiassero le bombole di ossigeno. Due anni fa aveva preso per un braccio una uomo che stava ...

Incendio in appartamento a Roma : evacuato palazzo : Un Incendio è divampato ieri sera a Roma, in un appartamento al 6° piano di un palazzo di Largo Luigi Antonelli, vicino via Cristoforo Colombo: sul posto due squadre dei vigili del fuoco con un’autoscala. I pompieri hanno spento il rogo, che ha interessato solo una stanza, impedendo alle fiamme di propagarsi. L’appartamento è al momento inagibile. A causa del fumo il palazzo è stato evacuato fino al termine delle operazioni. Non si ...

Roma - «incendio doloso» in una discarica abusiva. Raggi : «Siamo sotto attacco» : Fiamme alte, colonna di fumo e un odore acre che ha reso per ore l'aria irrespirabile. Un vasto incendio è divampato la sera di giovedì 25 aprile nell'area Est di Roma in una discarica a cielo aperto ...

Incendio discarica Roma - nella Capitale oltre 100 sono abusive : al Collatino da mesi si aspettava una bonifica : Ci sono oltre 100 discariche abusive di varie dimensioni in tutta Roma. E ogni giorno almeno 300 tonnellate di rifiuti finiscono “in strada”, ovvero nei campi abbandonati, sotto ai cavalcavia, in aree private lasciate incustodite, vicino ai campi rom. Numeri ai quali l’Ama ormai non riesce a fare più fronte da sola. Questo solo all’interno del Comune capitolino. Perché poi andrebbero monitorate anche le situazioni poco fuori i confini ...