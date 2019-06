Risultati Mondiali di calcio femminile 2019 Cina in vantaggio | diretta gol live

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Risultati e classifiche dei gironi. Francia e Germania agli ottavi di finale : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

I Risultati di mercoledì ai Mondiali di calcio femminili : La sesta giornata dei Mondiali di calcio femminili è iniziata mercoledì pomeriggio con la vittoria per 2-0 della Nigeria sulla Corea del Sud, nel Gruppo A. Grazie alla vittoria dopo la sconfitta dell’esordio, la Nigeria si è riportata in piena

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Risultati e classifiche dei gironi. Goleada degli Stati Uniti

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Risultati e classifiche dei gironi. Svezia e Olanda vincono alla distanza

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Risultati e classifiche dei gironi. Olanda vittoriosa all'ultimo assalto

Risultati Mondiali U20/ Semifinali : la classifica marcatori - diretta gol live score : RISULTATI MONDIALI Under 20: diretta gol live delle partite in programma oggi martedì 11 giugno. Le Semifinali Ucraina Italia ed Ecuador Corea del Sud.

Risultati Mondiali DI CALCIO FEMMINILE 2019/ Diretta gol : Giappone bloccato sul pari : RISULTATI MONDIALI di CALCIO FEMMINILE 2019 : la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi lunedi 10 giugno 2019 per il primo turno.

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Risultati e classifiche dei gironi. Primo pari della rassegna tra Argentina e Giappone

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : i Risultati del primo turno del mixed team - l’Italia affronterà la Malesia agli ottavi : La prima giornata di gare dei Mondiali di Tiro con l’arco a ’s-Hertogenbosch (Olanda) si è chiusa con gli incontri del primo turno del mixed team del l’arco olimpico. l’Italia non ha partecipato a questo primo round, visto il pass diretto ottenuto grazie al quarto posto nelle qualificazioni. La coppia azzurra formata da Vanessa Landi e Mauro Nespoli affronterà agli ottavi i malesi Nur Aliya Ghapar e Khairul Anuar Mohamad, che hanno sconfitto con ...

Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ In campo il Giappone! Diretta gol live : Risultati Mondiali di calcio femminile 2019: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi lunedi 10 giugno 2019 per il primo turno.