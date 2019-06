Rifiuti | sversamenti in terreni agricoli tra Roma e Latina | 23 indagati Anche Luca

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Tra il 2014 e il 2018 hanno sversato almeno 57mila tonnellate dispeciali tra nei campi delle province di, causando un danno ambientale . Ventitre persone sono indagate nell’indagine su un traffico illecito diche questa mattina ha portato ad una serie di perquisizioni nelle province di, Frosinone e Napoli in una operazione congiunta tra polizia e carabinieri coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della Capitale. Tra loro c’èFegatelli, ex direttore dell’Areadella Regione Lazio, e oggi dirigente dell’area tecnica presso l’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica. L’attività di indagine è partita nel 2014 alla luce di una serie di esposti presentati da cittadini del comune di Pontinia che lamentavano lo sversamento dinon trattati in maniera corretta. Gli ...

