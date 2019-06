Reggia di Caserta | il Tar Lazio sospende la nomina della Maffei

Pallavolo – Playoff A2 femminile : Orvieto pa Reggia i conti in finale - Caserta sconfitta 3-1 al Pala Malè : La Zambelli Orvieto impatta la serie sull’1-1 battendo la Golden Tulip 3-1, domenica la decisiva Gara-3 a Caserta La Zambelli Orvieto impatta la serie delle Finali Playoff della Samsung Volley Cup A2. Al Pala Malè di Viterbo finisce 3-1 per le tigri gialloverdi, dopo una partita bellissima, combattuta fino alla fine. La Golden Tulip Volalto Caserta esce sconfitta , ma consapevole dei propri mezzi e di potersi giocare la decisiva ...

Spese Rai - mantenere il verde costa più che alla Reggia di Caserta : La manutenzione delle aree verdi delle sedi distaccate della Rai costa più di quella dei 124 ettari di parco della Reggia di Caserta. Lo scrive il Giornale aggiungendo lo "scontrino" degli interventi per la Reggia "circa 900 mila euro" contro i "2 milioni e 17mila euro di viale Mazzini". E ancora, 34mila euro per il rifacimento del manto nei campi da tennis del centro sportivo di Tor di Quinto, 110.169 euro per i prodotti e i servizi per ...