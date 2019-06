Rcs Sport | chieste condanne fino a 5 anni per un ammanco da 15 milioni

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Giovedì 13 giugno sono arrivate le ridi pena per le 7 persone imputate per l’da 15di euro scoperto seifa nei conti di Rcs. Gli imputati sono accusati a vario titolo di truffa aggravata, malversazione a danno dello Stato e altri reati fiscali. Il pm Adriano Scudieri ha chiesto pene che vanno da 3 mesia 5e 9 mesi di reclusione. La richiesta più alta è per l’ex impiegata amministrativa di RcsLaura Bertinotti. Pene rispettivamente di 2e 10 mesi e di 2e mezzo sono stateper gli ex dirigenti della società Michele Acquarone, in passato anche direttore del Giro d’Italia, e Giacomo Catano. Per Ennio Mazzei, in passato a capo di Rcs, il pm ha chiesto 3 mesi e un anno di reclusione per Angelo Zomegnan, anche lui ex direttore del Giro d’Italia. Per altre due persone, infine, il pubblico ministero ha ...

